Москва увеличила долю отечественных товаров в госзакупках

Более 70 процентов продукции, закупленной Москвой в первом квартале 2025 года, составили товары, произведенные в России и странах ЕАЭС.

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В первом квартале 2025 года московские заказчики заключили 12,5 тысячи контрактов и договоров на сумму почти 60 миллиардов рублей с применением национального режима в рамках федерального закона № 318. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Федеральный закон о применении национального режима, объединивший принципы закупки отечественных и иностранных товаров по федеральным законам № 44 и № 223, тесно связан с государственной политикой импортозамещения. Он устанавливает особые условия для закупок по ряду категорий, в частности запреты и ограничения на приобретение импортных товаров и преимущества для продукции, произведенной в России и странах ЕАЭС. В первом квартале этого года государственные и муниципальные заказчики столицы подписали 12,5 тысячи контрактов и договоров с применением национального режима. Из них более чем 550 документов включали механизм запрета на приобретение товаров иностранного производства, 2,2 тысячи — ограничения таких закупок, а 6,3 тысячи давали преимущества отечественным товарам. Остальные контракты и договоры включали сразу несколько механизмов. Их общая сумма составила 59,7 миллиарда рублей», — рассказал Кирилл Пуртов.

Федеральный закон № 318 объединил в себе более десятка подзаконных актов. Если раньше индивидуальные правила в отношении разных сфер закупочной деятельности, товаров, работ и услуг были обозначены в отдельных документах, то сейчас все они собраны вместе, унифицированы и конкретизированы.

В число товаров, наиболее часто закупаемых с применением национального режима, вошли горюче-смазочные материалы, химические реагенты, медицинские расходные материалы, лекарства, спецтехника для дорожно-транспортного строительства. Более 70 процентов продукции, закупленной Москвой в первом квартале 2025 года, составили товары, произведенные в России и странах ЕАЭС. Относительно аналогичного периода 2024 года этот показатель вырос на 5,6 процента.

Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность. Столица лидирует в национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.