В Тюменской области собрались производить вино

В Тюменской области намерены производить вино в промышленных масштабах.

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В 2024-2025 годах в список виноградно-винодельческих зон (ВВЗ) России к девяти традиционным добавили еще восемь, среди которых есть территории, где виноделие - скорее диковинная отрасль. Например, Тюменская область - в реестр ее включили последней, в январе 2025-го. В Ассоциации виноградарей и виноделов России пояснили, что ВВЗ создают, если местные предприниматели сами выступают с инициативой, либо регион обладает зарегистрированными паспортами виноградных насаждений и виноградниками.

- Включение Тюмени в перечень зон, где выращивается виноград и работают законные винодельни, поддержало виноградарей, которые раньше занимались этим как любители, - теперь вообще нет преград для развития дела. Изначально наши предприниматели выращивали саженцы хвойных деревьев для лесовосстановительных работ, теперь же округ первым в регионе обзавелся виноградным продуктом, притом с промышленным производством, - рассказывает замглавы Заводоуковского муниципального округа, инвестиционный уполномоченный Елена Аверина.

Подначиваем соучредителя предприятия Алексея Номеровских: мол, не авантюра ли это? Западная Сибирь - зона рискованного земледелия, и виноградом тут больше увлекаются энтузиасты для личного потребления.

- Точно, авантюрист я! Первый виноград для себя посадил в 2000 году, а мой коллега Рустам Садыров умел готовить напитки. В новом проекте мы объединили знания и средства. Поскольку повторять не за кем, сами прокладываем путь. Основной сорт - "памяти Домбковской": им занято 0,2 гектара. Есть "маркетт", "амурский", "шабреву". Выбирали наиболее зимостойкие лозы. Честно признаться, для нашего климата посадочный материал подобрать непросто, поэтому самое верное решение - тщательно укрывать, особенно при возвратных заморозках, как сейчас. Знаю, что в Крыму вывели сорт, выдерживающий температуру минус 25 градусов, как только он поступит в продажу, сразу приобретем, - рассказывает Номеровских.

Заводоуковские виноградники располагаются в районе Падуна: за мощным сосновым бором открывается чудесный вид, напоминающий российский юг. Кстати, от губительного ветродуя лозы как раз и защищают вековые деревья.

Несколько пробных урожаев заводоуковцы уже сняли. Ныне с трехсот лоз ждут ягод, которых должно хватить на 100 бутылок экспериментального сухого красного вина. В команде семь работников. Уже есть агроном, непременно будет и профессиональный виноградарь.

- На первом этапе инвестиции в проект составили семь миллионов рублей: партнеры купили трактор с навесным оборудованием, теплицы и саженцы яблони, вишни, смородины, облепихи, жимолости и малины для расширения линейки напитков. Еще 20 миллионов направят на покупку оборудования для переработки урожая и строительство винодельни, - говорит Елена Аверина. - Отмечу, что в дальнейшем она станет еще одной точкой притяжения путешественников: Падун находится недалеко от федеральной трассы, логистика удобная, рядом действующий туркомплекс и несколько строящихся объектов отдыха разной степени готовности.

Между тем

Международные винные эксперты неоднократно заявляли, что, задействуя для выращивания винограда и производства вина северные регионы, Россия будто повторяет европейский путь: немало коммерческих виноградников есть в Дании, Швеции, Нидерландах. Впрочем, путь у нас собственный: высадить лозы практически в бору - такое придумают только сибирские авантюристы.