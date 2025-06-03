Российским компаниям представят импортонезависимое программное обеспечение

Российские разработчики программного обеспечения СберТех (дочерняя компания Сбера), и Киберпротект объявили о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Соглашение о технологическом партнерстве подписали генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев и генеральный директор Киберпротекта Алексей Бадаев.

«Объемы данных растут от года к году. Даже в самых защищенных системах существует риск утраты информации, которая может быть критически важна для обеспечения непрерывности бизнеса. Совместное использование наших продуктов с решением Кибер Бэкап позволит компаниям обеспечить надёжное хранение информации и оперативное восстановление данных», — отметил генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.

Компании намерены обеспечить максимальную производительность и стабильность совместной работы своих флагманских программных продуктов. Стороны проведут работу по обеспечению технологической совместимости решения для резервного копирования Кибер Бэкап с продуктами линейки Platform V от СберТеха: серверной операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server, решением для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и реляционной системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB.

В результате СберТех и Киберпротект предложат бизнесу импортонезависимые инструменты, которые можно внедрить в ИТ-инфраструктуру без необходимости тратить дополнительные ресурсы на проверку их совместимости друг с другом.