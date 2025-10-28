Ростех рассказал, какие импортные системы замещены во втором опытном МС-21

В госкорпорации "Ростех" рассказали, какие комплектующие и системы иностранного производства были импортозамещены во втором опытном образце российского самолета МС-21.

© Минпромторг РФ

Ранее второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил полет, на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, сообщал Минпромторг РФ. Воздушное судно находилось в воздухе около 50 минут, достигая высоты до 3 500 м.

"В том числе заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое", - говорится в сообщении Ростеха.

В летно-испытательном подразделении Иркутского авиазавода специалисты выполнили проверку топливной системы, запуск вспомогательной и основных силовых установок, а также отработку систем и оборудования самолета при работающих двигателях.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

О самолете

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км.