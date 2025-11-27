Бренд «Сделано в России» может стать востребованным в Китае

Национальные магазины «Сделано в России» продали уже более двух миллионов отечественных товаров в Китае. В лидерах продаж оказались товары народных и художественных промыслов — матрешки, сувениры из хохломы и гжели, игрушки, посуда. Предприятиям-экспортерам помогут быстрее найти потребителей в КНР с помощью фестивалей-ярмарок и открытия национальных павильонов. Об этом 27 ноября в Совфеде рассказали участники круглого стола на тему развития торгово-экономического партнерства России и Китая.

Подробности выяснила «Парламентская газета».

От сырья к товарам

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь — октябрь 2025 года товарооборот между Россией и Китаем составил 183,2 миллиарда долларов, сократившись на 9,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, по итогам 2025 года объем торговли ожидается на уровне 230-235 миллиардов долларов.

Отечественные экспортеры поставляют в Китай зерно, растительное масло, рыбу, мясо птицы. Также в КНР экспортируют изделия химической промышленности: пластмассы, полимеры, продукцию машиностроения, промышленные товары. Кроме того, Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа в Китай, наращивает экспорт угля.

Россия заинтересована в увеличении несырьевого и неэнергетического экспорта в Китай, поскольку это послужит драйвером дальнейшего развития двусторонней торговли, заявил первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Среди прочего речь идет о платформенной экономике, экспорте безопасных и качественных товаров.

«Мы в поиске новых сфер взаимодействия с Китаем, в том числе через национальные цифровые платформы. Необходимо расширять господдержку инвестиционного взаимодействия, запускать совместные проекты в сфере высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, логистики и освоения Арктики», — сказал Абрамов.

Мороженое, печенье и пиво

Продвижение бренда «Сделано в России» увеличит рынок сбыта отечественной продукции, а также благоприятно скажется на развитии двусторонней торговли с Китаем, считает вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Александр Молодцов. Он напомнил, что с 2022 года в КНР зарегистрировались свыше 2500 российских компаний, занимающихся продажей таких товаров в офлайне и онлайне.

Среди популярных продуктов — мороженое, шоколад, печенье, сухое молоко. Также в Китае покупают российские детские смеси, светлое пиво, водку и мед. Пользуется спросом натуральная российская косметика. А среди лидеров продаж — товары отечественных народных промыслов.

«Там достаточны популярны наши сувениры в широком смысле этого слова. Не только национальные сувениры, но и товары с историей, происхождением, неким наследием. На фестивалях-ярмарках среди лидеров розничных продаж были товары Хотьковского завода резных изделий, ножи из Нижегородской области, ювелирные изделия из Калининградской области», — сказал эксперт.

Он отметил, что РЭЦ проводит фестивали-ярмарки «Сделано в России», чтобы показать разнообразие и высокое качество российской продукции. В 2024 году такие мероприятия прошли в Шэньяне, Харбине и Чэнду. А всего на шести проведенных ярмарках в Китае участвовали 444 российских производителя, которые продали товар суммарно на 508 миллионов рублей. Следующий фестиваль-ярмарку планируют провести в мае 2026 года.

Эксперт добавил, что сейчас основная задача — формировать положительный имидж и сделать узнаваемым бренд «Сделано в России». Помогут в этом национальные павильоны за рубежом, один из которых работает в Шанхае. Там российские производители не только могут продемонстрировать свои товары, но и заключить контракты для стабильных поставок.