Путин: Россия использует опыт Индии в реализации программ импортозамещения
Россия с интересом изучает опыт Индии в достижении технологического суверенитета и использует его в реализации национальных программ импортозамещения и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Российско-индийском бизнес-форуме.
Путин отметил, что благодаря грамотной экономической политике и таким знаковым инициативам премьер-министра республики Нарендры Моди, как программа "Делай в Индии", Индия укрепляет свой технологический суверенитет, а обрабатывающая и легкая промышленность, IT-сектор, фармацевтика страны занимают передовые позиции в мире.
"В России с интересом изучают индийский опыт и используют его в реализации наших национальных программ импортозамещения и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - указал российский лидер.
Глава государства отметил, что под руководством Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и добивается очень хороших результатов в экономической сфере.
"Индийская экономика на сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире. Цифры говорят за себя. За 10 лет ВВП страны увеличился почти в два раза, а по паритету покупательной способности - в два с половиной раза", - резюмировал Путин.