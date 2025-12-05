Путин: Россия использует опыт Индии в реализации программ импортозамещения

Россия с интересом изучает опыт Индии в достижении технологического суверенитета и использует его в реализации национальных программ импортозамещения и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Российско-индийском бизнес-форуме.

Путин отметил, что благодаря грамотной экономической политике и таким знаковым инициативам премьер-министра республики Нарендры Моди, как программа "Делай в Индии", Индия укрепляет свой технологический суверенитет, а обрабатывающая и легкая промышленность, IT-сектор, фармацевтика страны занимают передовые позиции в мире.

"В России с интересом изучают индийский опыт и используют его в реализации наших национальных программ импортозамещения и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - указал российский лидер.

Глава государства отметил, что под руководством Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и добивается очень хороших результатов в экономической сфере.