Названы лучшие российские вина

Лучшими российскими игристыми винами в 2025 году, по мнению представителей Роскачества, стали алкогольные напитки компаний «Абрау-Дюрсо», «Мысхако» и «Новый Свет». Об этом сообщает РИА Новости.

В категории белых брютов лучшими российскими винами были признаны «Brut d'Or Блан де Блан» и «Brut d'Or Блан де Нуар», оба — 2021 года розлива. Первый напиток набрал 4,51 балла, а второй — 4,47 балла. Тройку лидеров в этом сегменте замкнуло игристое «Блан де Блан» 2019 года от «Фанагории» (4,42 балла).

Лучшими белыми брютами среди вин, изготовленных методом Шарма (резервуарный метод), стали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание», произведенное компанией «Мысхако» (белое, 2024 год, 4,37 балла). В топ-3 этой категории также попали «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» (белое, 2024 год, 4,32 балла) и «Артэ Прóсека» от «Аристов» (белое, 2024 год, 4,3 балла).

Среди розовых брютов лучшим эксперты признали «Пино Нуар» от компании «Новый Свет» (2020 год, 4,41 балла). В тройку лидеров в этой категории аналитики также включили «Империал Кюве» («Абрау-Дюрсо», 2022 год, 4,31 балла) и «Розе» («Гунько Вайнери», 2021 год, 4,31 балла).

Российские вина стали постепенно вытеснять европейские на фоне неоднократного повышения импортных пошлин на продукцию из недружественных стран. В Infoline полагают, что к 2029 году доля отечественных вин на внутреннем рынке поднимется до 74 процентов. Иностранные же напитки будут становиться заметно дороже, в результате чего спрос на них будет устойчиво падать, констатировали аналитики.