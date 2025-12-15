Минцифры включило Frontol Selfie Pro в реестр российского ПО
АТОЛ объявил о включении программного комплекса для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ
Статус отечественного ПО подтверждает соответствие Frontol Selfie Pro требованиям российского законодательства и открывает возможности для его применения ритейлерами, ориентированными на использование российских технологий, включая государственные и корпоративные закупки.
Frontol Selfie Pro представляет собой программное решение для автоматизации касс самообслуживания, позволяющее покупателям самостоятельно регистрировать и оплачивать товары без участия сотрудников магазина. Продукт входит в экосистему Frontol и обеспечивает полный цикл операций, необходимых для бесперебойной работы касс самообслуживания (КСО). Frontol Selfie Pro совместим с кассовым ПО Frontol 6 и имеет OpenAPI для интеграции с другими кассовыми программами.
Игорь Вааг, Заместитель генерального директора АТОЛ:
«Включение в реестр российского ПО является важным признанием соответствия Frontol Selfie Pro требованиям законодательства и его значимости для развития цифровой экономики страны. Это позволит ритейлерам с уверенностью внедрять Frontol Selfie Pro в своих торговых сетях, а также предлагать покупателям современный сервис».
Реестровая запись №30894 от 26 ноября 2025 г.