Крепкий рубль назвали проблемой для импортозамещения

Излишне крепкий рубль препятствует импортозамещению и завоеванию отечественными товарами новых рынков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, передает «Интерфакс».

Для того чтобы отечественная валюта не была проблемой для экономики, она должна находиться на уровне 90 с лишним рублей за доллар. Такой курс, подчеркнул миллиардер, «более адекватен сейчас для развития экономики страны».

В то же время положительным моментом от назвал тот факт, что курс рубля отвязался от стоимости нефти. По мнению Потанина, такая динамика свидетельствует, что Россия «перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной».

Также бизнесмен подчеркнул необходимость дополнительного снижения ключевой ставки Центробанка, потому что сейчас разрыв между ней и официальной инфляцией слишком велик.

По предварительным оценкам, по итогам 2025 года официальная инфляция будет находиться в районе шести процентов или ниже. При этом ключевая ставка опустилась только до 16 процентов годовых, то есть она остается на десять и более процентных пунктов выше инфляции.

Более сильному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора мешают рост кредитования, а также отказ населения замечать замедление роста цен. Последние исследования показывают, что наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания уверенно растут.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что ускорения официальной инфляции на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов в 2026 году, возможно, не будет вовсе. По его мнению, в экономике происходит что-то такое, «что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями».