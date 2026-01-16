«Силовые машины» полностью импортозаместили производство газотурбин

Петербургская энергомашиностроительная компания "Силовые машины" полностью импортозаместила производство газотурбин, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Параллельно происходит модернизация и расширение крупных предприятий российского машиностроительного сектора, среди которых выделяется завод "Силовые машины". Завод полностью импортозаместил производство газотурбин и открыл в Санкт-Петербурге высокотехнологичный комплекс для изготовления литых лопаток газовых турбин", - рассказал он.

По его словам, отрасль энергомашиностроения переживает активную стадию импортозамещения.

Ранее ТАСС сообщал, что "Силовые машины" планируют в течение следующих пяти лет направить 75 млрд рублей на развитие производственных мощностей. Эти мероприятия позволят нарастить мощности до десяти газовых турбин в год, а также в два раза увеличить производство оборудования для АЭС и в полтора - паросилового оборудования для теплогенерации.

Ранее газовые турбины в Россию поставлял немецкий концерн Siemens.

Газовые турбины большой мощности - это мощные лопаточные машины, преобразующие энергию сгорающего топлива в механическую работу для выработки электричества и тепла, они применяются на ТЭС, в нефтегазовой отрасли, на судах, в авиации.