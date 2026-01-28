ОАК сообщила о планах запуска производства SJ-100 в Индии

Совместный опыт России и Индии в производстве военных самолетов необходимо использовать в гражданской авиации, заявил российским журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха на полях авиасалона Wings India, где состоялась мировая премьера Ил-114-300 и импортозамещенного SJ-100.

Бадеха заявил о необходимости применять совместный опыт России и Индии в производстве военных самолетов для развития гражданской авиации, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что обсуждение с индийской стороной выходит за рамки поставок и продаж, предусматривая локализацию и производство самолетов в Индии с использованием местной компонентной базы и задействованием индийской промышленности.

«Мы готовы к такой схеме кооперации, уже доказали ее жизнеспособность на примере боевой авиации», – отметил Бадеха.

Глава ОАК добавил, что индийский рынок является одним из самых быстрорастущих в мире, и успешная конкуренция на нем подтверждает конкурентоспособность российских самолетов. Бадеха выделил, что Россия остается единственной страной, способной самостоятельно производить современные самолеты, что важно для обсуждения локализации производства без зависимости от третьих сторон.

Он также подчеркнул, что сотрудничество по SJ-100 будет строиться на глубокой кооперации, включающей производство ключевых компонентов в Индии. Это позволит в течение нескольких лет создать полноценный российско-индийский гражданский самолет, а индийская промышленность, по его мнению, максимально готова к такой задаче.

