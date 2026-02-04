МегаФон увеличил долю сим‑карт с российской ОС

Доля сим-карт с российской операционной системой в закупках МегаФона превысила 50%. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании. По уровню безопасности и пользовательскому опыту сим-карты с отечественным программным обеспечением не уступают зарубежным аналогам и полностью совместимы с телеком-инфраструктурой МегаФона и действующими алгоритмами идентификации абонентов.

В ходе испытаний сим-карты проверяются по десяти ключевым критериям — от корректной регистрации в сети и стабильной работы в 2G, 3G, 4G и VoLTE до правильного функционирования апплетов — микропрограмм, обеспечивающих дополнительные сервисы для абонентов. Тестирование сим-карт проводится на широком спектре устройств, включая смартфоны, планшеты, роутеры и умные часы.

Полный цикл испытаний занимает менее шести месяцев, сим-карты дорабатываются поставщиками, если в этом возникает необходимость, и после этого они допускаются к коммерческому использованию.

В той же лаборатории МегаФона проводится комплексное тестирование абонентского оборудования — от смартфонов и планшетов до ноутбуков и смарт-часов. Одно устройство может проходить до 250 тестов за несколько дней. В розничную сеть оператора допускаются только те модели, которые полностью отвечают требованиям компании.

Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт‑Петербурге. Ежегодно в ней тестируется устройств примерно 150 различных наименований. Для этого используются специальные экранированные помещения, а также собственная телеком-инфраструктура оператора, включая базовые станции и ядро сети 2G/3G/4G.