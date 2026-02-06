Ростех поставил более 30 тыс. импортозамещенных пластин для спутников

В 2025 году отечественные предприятия впервые полностью обеспечили производство свыше 30 тыс. германиевых пластин для космических солнечных батарей, ранее поставлявшихся из-за рубежа.

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» за 2025 год изготовил и поставил заказчикам более 30 тыс. германиевых пластин для солнечных батарей спутников, сообщает Telegram-канал Ростеха.

Эти полированные пластины применяются в качестве основы для солнечных элементов, используемых в космической отрасли и возобновляемой энергетике. До этого подобная продукция поступала в Россию исключительно из-за рубежа.

Германиевые солнечные элементы сегодня рассматриваются как альтернатива кремниевым, так как обеспечивают в полтора раза большую выработку энергии. Помимо этого, они обладают высокой радиационной стойкостью и механической прочностью, что позволяет космическим аппаратам на их основе работать не менее 15 лет.

В Ростехе отметили, что ежегодная потребность российского рынка в германиевых пластинах составляет около 50 тыс. единиц. Ранее примерно 90% этого объема покрывалось импортом, но сейчас холдинг «Швабе» существенно снижает зависимость от поставок из других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошоом году государственная корпорация «Ростех» начала в России массовое производство пластин для солнечных батарей из германия.