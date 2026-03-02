«Магнит» займется выращиванием ягод

«Магнит» выходит в новый для себя сегмент — плодово-ягодное производство. Ретейлер закрыл сделку по покупке хозяйства «Колос Кубани» в Краснодарском крае и теперь намерен выращивать голубику и яблоки самостоятельно, сообщает «Коммерсант».

В периметр сделки вошли 262 га в Крымском районе, из которых 155 га — плодоносящие сады. По оценкам участников рынка, земли могли обойтись компании в 1,8 млрд руб., еще до 1,4 млрд руб. необходимо направить на модернизацию.

После выхода на проектную мощность «Магнит» рассчитывает закрывать до 31% собственной потребности в голубике в летний сезон. Уже в 2026 году сбор ягоды может составить 78 тонн — около 12% летних продаж сети.

Интерес к категории понятен: в 2025 году продажи голубики в сети выросли в 1,5 раза, и сейчас это самая востребованная ягода у покупателей — она опережает клубнику и малину.

Эксперты отмечают, что такая стратегия пока редкость: инвестиции в такой сегмент требует готовности к биологическим и климатическим рискам.

Бизнес по производству овощей отрытого грунта «Магнит» продал летом 2025 года агрохолдингу «Доминант».