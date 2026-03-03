В Петербурге завершили импортозамещение титановых труб

Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", завершили импортозамещение титановых труб для флота и атомной отрасли, создав горячедеформированные (созданные при высокой температуре) и холоднодеформированные (созданные при комнатной температуре) трубы из сплавов, которые в два-три раза прочнее, чем обычные строительные сплавы.

© crism-prometey.ru

Об этом сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ "Прометей".

"Проведенная работа позволила провести полное импортозамещение производства холоднодеформированных и горячедеформированных труб из титановых сплавов для флота, судового машиностроения и атомной энергетики" - говорится в сообщении.

Трубы "впервые в мире" созданы с пределом текучести 750-850 МПа. Предел текучести - это граница, после которого сплав - если на него оказывать давление - перестает "выпрямляться" и возвращаться к прежней форме. Иными словами, трубы, созданные "Прометеем", могут выдерживать нагрузки в 2-3 раза больше, чем обычные строительные сплавы, у которых предел текучести в среднем 250-350 МПа.

Это значит, что разработка "Прометея" может применяться в условиях экстремальных температур, при высоком давлении, в агрессивной окружающей среде в течение десятков лет - например, в парогенераторах атомных энергетических установок, в трубопроводах судовых систем, в установках по переработке нефти и газа, в авиации и космосе.

"Проведены всесторонние исследования новых полуфабрикатов (коррозионные испытания, сварка, гибка и т.д.), которые показали высокий уровень свойств, хорошую проработку структуры, что говорит о правильности подбора режимов деформации и отжигов" - уточняется в сообщении.

Авторы разработки - сотрудники ЦНИИ КМ "Прометей" начальник лаборатории Павел Крылов, ведущий инженер Татьяна Мартынова (Лукьянова) и инженер Елена Евстигнеева. Разработка удостоилась премии И. В. Курчатова 2025 года в номинации "Конкурс в области инженерных и технологических разработок" по приказу директора НИЦ "Курчатовский институт" М. В. Ковальчука.

ЦНИИ КМ "Прометей"

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей" был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он создал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал создавать сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.