«Рикор» начала производить смартфоны

Еще недавно нижегородская компания «Рикор», известная своими серверами и компьютерной техникой для корпоративных гигантов, штамповала «железо» для госучреждений. И вдруг, совершенно неожиданно объявила о выходе на рынок потребительских смартфонов, представив две модели - RIKOR NEURO S3 и RIKOR NEURO S5.

© Пресс-служба «Рикор»

Теперь у пользователей появится возможность щеголять не только новым айфоном, но и российским гаджетом, который, как обещают, сделан с большим запасом прочности. В компании утверждают, что новинки - это гремучая смесь из стильного дизайна, мощной батареи и камер, на которые не стыдно делать селфи.

Сбалансированная производительность и широкие возможности

Создавая «нейросмартфоны» (название NEURO намекает на серьезные интеллектуальные способности), инженеры «Рикора» позвали на помощь ведущие мировые дизайн-центры. В корпусе у новинок скрывается восьмиядерный процессор UNISOC Tiger T8200, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Он настолько энергоэффективен, что может крутить тяжелые игры и при этом не разрядиться за час, как старый добрый кнопочный телефон на органайзере.

© Пресс-служба «Рикор»

За графику здесь отвечает ускоритель ARM Mali-G57 MC2, а внутри также притаился нейронный процессор (NPU). Он нужен для того, чтобы ваш смартфон мог мгновенно понимать, что вы фотографируете кота, а не НЛО, и обрабатывать голосовые команды быстрее, чем вы успеваете их произносить.

В младшей модели S3 установлено 6 ГБ «быстрой» памяти, в S5 - 8 ГБ. Но главная магия в том, что ее можно расширить виртуально до целыъ 24 ГБ. Хранилище данных тоже не подкачало: 128 или 256 ГБ, плюс слот для карты памяти до 2 ТБ. Теперь точно есть где хранить архивы семейных фото и сериалы «на всякий случай».

Профессиональная мобильная съемка

Если вы думали, что качественные фото делают только iPhone и топовые Samsung, то «Рикор» готов с этим поспорить. В новых смартфонах установлен настоящий квартет камер от ведущих производителей. Главный сенсор - 64 мегапикселя от OmniVision (в S3) и Samsung (в S5). Он ловит детали даже в кромешной темноте, так что даже ночные фото не будут напоминать съемку в подземном бункере.

Для любителей широких просторов есть сверхширокоугольный модуль, для съемки тычинок у одуванчиков - макрообъектив. А для любителей селфи установили фронтальную камеру: у S3 это 8-мегапиксельный сенсор Sony, у S5 - уже 16 Мпикс от Samsung. Видео пишется в 4K с достаточно неплохой частотой в 30 кадров в секунду.

Автономность и мультимедиа

В смартфонах установлен так называемый ИИ-аккумулятор Smart Energy AI. Он изучает ваши привычки (не беспокойтесь, только в плане зарядки) и оптимизирует процесс так, что телефон может жить своей жизнью до четырех дней без розетки. Это ли не счастье для тех, кто вечно забывает дома пауэрбанк? Экран радует частотой обновления 120 Гц. Картинка в играх не смазывается, а глаза устают меньше. Можно смело листать ленту новостей, наслаждаясь плавностью момента.

Смартфоны поддерживают eSIM. Теперь, сменить оператора, можно не выковыривая скрепкой родную симку из лотка, что, безусловно, очень удобно

Для тех, кто любит быстрый доступ, предусмотрена умная кнопка. На нее можно повесить все что пожелает пользователь, начиная от включения фонарика до запуска камеры или приложения RIKOR AI. А сканер отпечатков пальцев не даст никому вашу переписку, пока вы спите.

В общем, «Рикор» решил, что хватит работать только на крупный бизнес. Теперь они будут производить устройства и для частных пользователей. Получится ли у них стать народным брендом? Поживем - увидим, а пока можно присмотреться.