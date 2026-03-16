Импортозамещенный МС-21 пройдет испытания обледенением

Импортозамещенный МС-21 прилетел в Архангельск для сертификационных испытаний в естественных условиях обледенения, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение «Ростеха».

Испытания будут проходить над побережьем Белого моря на высотах 1000-4000 метров.

«Для испытаний самолет оснастят специальным оборудованием, включающим в себя датчики и камеры видеофиксации. В тестовых полетах принимают участие специалисты «Яковлева» и эксперты сертификационных центров. Службы аэропорта в Архангельске оказывают экипажам самолетов всестороннюю поддержку», — отмечается в сообщении.

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего начнется серийное производство, сообщал ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов.