ПД-8 успешно завершил испытания перед сертификацией

Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации Ростех провела основной комплекс испытаний новейшего двигателя ПД-8 для ближнемагистральных самолетов и готовится к завершению сертификации, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации Ростех завершила основной этап испытаний двигателя ПД-8. Двигатель предназначен для ближнемагистральных самолетов и показал надежность в сложных климатических условиях во время испытаний в Архангельске.

ПД-8 прошел трехмесячные сертификационные испытания на работу в условиях обледенения на стенде ЦИАМ, где моделировались реальные параметры полета с обводненным воздухом. Специалисты проверяли, как двигатель справляется с образованием льда на коке и лопатках вентилятора, а также оценивали его устойчивость и управляемость при обледенении.

Во время тестовых полетов «Суперджета» специалисты ОДК-Сатурн контролировали техническое состояние двигателей и проводили регламентные работы. Самолет поднимался в зоны сильного обледенения, где за короткое время формировалась ледяная корка толщиной до десяти миллиметров. Проверялась работа двигателей, эффективность противообледенительной системы и безопасность эксплуатации.

Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов отметил: «Испытания двигателя на классическое обледенение – одни из самых сложных. В результате подтверждено, что ПД-8 может работать в условиях обледенения во всем диапазоне высот». Он также добавил, что двигатель сохранил штатную работу и тягу даже в суровых условиях.

Ранее ПД-8 успешно прошел 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию, а также проверки по забросу птиц, обрыву лопатки вентилятора и забросу воды.

Двигатель подтвердил безопасность в критических условиях и работу при тяге более 8000 кгс. Серийное производство осуществляется на рыбинском предприятии ОДК-Сатурн.

