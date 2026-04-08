ВТБ уходит от чипов Nvidia к их конкурентам из Китая

ВТБ заменит чипы американской Nvidia на китайские графические процессоры (GPU), сообщили «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Вадима Кулика. Детали — стоимость сделки, наименование поставщика и количество товаров — представитель банка не уточнил.

Однако из его слов следует, что первое тестирование китайских чипов состоялось еще в марте 2026 года в центре компетенций ВТБ по ИИ в Китае, и банк удовлетворен его результатами. Внедрение GPU поможет ему ускорить развитие ИИ-технологий, заключил Кулик.

Эксперты говорят, что, с одной стороны, уход российских компаний от американских решений неизбежен из-за санкций. Но с другой стороны это дорогой процесс, который к тому же требует от отечественного бизнеса готовности идти на «компромисс по качеству».

Один из собеседников издания в банке из топ-20 настроен еще скептичнее и говорит о том, что реальных аналогов Nvidia в банковской сфере нет, а китайские предложения уступают по «железу» и зрелости программной среды.