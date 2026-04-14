Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21

Поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Аэрофлот» рассчитывает заключить контракты на закупку 90 новых самолетов МС-21.

Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство этого лайнера в 2026 году.