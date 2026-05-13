В Роскосмосе назвали полное импортозамещение приоритетом при создании спутников

Достижение полной независимости от иностранных комплектующих является важнейшим приоритетом при создании спутников в России.

Об этом заявили в Роскосмосе к 80-летию создания отечественной ракетно-космической индустрии.

"Сегодня осуществляется переход на новый индустриальный уклад для потокового производства спутников на основе стандартизации и глубокой унификации приборных решений. Важнейшим приоритетом стало обеспечение технологического суверенитета через создание бортовой аппаратуры на базе отечественной микроэлектроники и достижение полной независимости от иностранных комплектующих", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что отрасль продолжает развитие орбитальных группировок экономического и научного назначения, включая системы навигации, дистанционного зондирования Земли и связи, идет активное привлечение в космическую экономику частного бизнеса.

"Для обеспечения безопасности деятельности в околоземном пространстве ведется мониторинг "космического мусора", управление "космическим движением" и предупреждение об опасных сближениях на орбите. Одним из приоритетов остается продолжение пилотируемых полетов, включающее управление российским сегментом МКС и разработку систем для перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и лунной программы", - отметили в госкорпорации.

Секретное постановление совета министров СССР, ставшее точкой отсчета для создания в стране ракетно-космической индустрии, было подписано 13 мая 1946 года.