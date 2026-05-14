Двигатель для импортозамещенного SJ-100 прошел все испытания

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила сертификационные испытания авиационного двигателя ПД-8, сообщили в Ростехе. Силовые установки наработали более 6,5 тысячи часов и подтвердили эффективность конструкторских решений в ходе проверок на самолетах и испытательных стендах.

Проверки включали обледенение на стенде ЦИАМ и в составе «Суперджета» (SJ-100) в Архангельской области, 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию, а также экстремальные тесты на попадание птиц, воды, обрыв лопатки вентилятора и прохождение через облако града. Всего были проведены десятки различных испытаний.

Опытные образцы двигателей успешно прошли проверки, сохранив устойчивость к внешним воздействиям и продолжая работать в штатном режиме. Это свидетельствует о высокой надежности и готовности двигателей к эксплуатации в сложных условиях.

Агрегат прошел процесс дефектации. Специалисты разобрали двигатель до мельчайших деталей для анализа состояния всех элементов после экстремальных испытаний. Эта процедура выполнялась более ста раз за время испытаний, что позволило сформировать необходимую документацию для получения сертификата типа.

Двигатель ПД-8 продемонстрировал высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. В ближайшее время ожидается выдача сертификата типа на двигатель, что ускорит сертификацию импортозамещенного лайнера «Суперджет».