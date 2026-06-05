Российский авиадвигатель ПД-8 получил сертификат типа
На ПМЭФ прошла церемония получения сертификат типа российским двигателем ПД-8, который предназначен для импортозамещённого «Суперджета» и самолёта-амфибии Бе-200.
Как пишет РИА Новости, в мероприятии приняли участие первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин и ряд других высокопоставленных лиц.
Мантуров отметил, что вскоре в коммерческую эксплуатацию должен пойти и полностью импортозамещенный самолёт «Суперджет».
«Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8», — сказал он.
Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что сертификация самолёта SJ-100 намечена на июль 2026 года.