Российский авиадвигатель ПД-8 получил сертификат типа

На ПМЭФ прошла церемония получения сертификат типа российским двигателем ПД-8, который предназначен для импортозамещённого «Суперджета» и самолёта-амфибии Бе-200.

Как пишет РИА Новости, в мероприятии приняли участие первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин и ряд других высокопоставленных лиц.

Мантуров отметил, что вскоре в коммерческую эксплуатацию должен пойти и полностью импортозамещенный самолёт «Суперджет».

«Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8», — сказал он.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что сертификация самолёта SJ-100 намечена на июль 2026 года.