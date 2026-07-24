Анонсирован старт производства импортозамещенного SJ-100

Серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100 начнется осенью 2026 года.

Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Сухой Суперджет" у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию", - сказал Демешин.

По его словам, потребность российских регионов в новых воздушных судах остается высокой.

"Мы оцениваем потребность примерно до 100 самолетов. Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть - SJ-100", - отметил губернатор.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В декабре 2025 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года, после этого начнется серийное производство.