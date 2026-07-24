Путин осмотрел производство МС-21 в Иркутске

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод для ознакомления с производством самолётов МС-21, а после этого глава государства отправится в Омск.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планируется, что президент в сопровождении главы „Ростеха“ Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21. После Иркутска глава государства отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединённой авиационной корпорации (ОАК) «Ростеха». Предприятие расположено в Ленинском округе Иркутска и считается одним из наиболее технологически развитых самолётостроительных предприятий страны. В настоящее время завод выполняет полный цикл работ: от проектирования до серийного производства и последующего обслуживания авиатехники.

Предприятие было основано в 1932 году. Долгое время его ключевой специализацией оставался выпуск истребителей Су-30 и учебно-боевых самолётов Як-130. Однако в последние годы главным приоритетом завода стало освоение и запуск в серию нового российского среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.