В Минпромторге сообщили о первом полете импортозамещенного МС-21

В Минпромторге России сообщили о первом полёте первого серийного полностью импортозамещённого МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода.

© Корпорация «Иркут»

«Первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Всего на заводе в разных стадиях сборки находится 18 машин МС-21. Их поставят авиакомпании «Аэрофлот» по действующему контракту.

Ранее в ОАК заявили о планах выйти на производство до 36 самолётов МС-21 в год.