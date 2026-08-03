Первый серийный импортозамещенный МС-21 поднялся в воздух

Первый серийный полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех».

Испытательный полет состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Яковлев». Самолет с заводским номером МС.0014 находился в воздухе 1 час 23 минуты. За это время экипаж поднял машину на высоту до шести тысяч метров и разогнал ее до 600 километров в час, проверив устойчивость и управляемость самолета в различных конфигурациях, а также работу отечественных бортовых систем.

Самолетом управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей, Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», - сообщил Таскаев.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что Иркутский авиационный завод подтвердил готовность изготовить первую партию из 18 самолетов МС-21 и приступить к выполнению следующих заказов. Он напомнил, что соответствующие решения на прошлой неделе приняло правительство России по поручению президента Владимира Путина.