Всего может быть добыто около 21 миллиона биткоинов. На 2025 год добыто уже более 94% всех монет, но чтобы добыть остальные, уйдёт более 100 лет. Причина этому — халвинг. В этой статье рассмотрим, что такое халвинг биткоина, для чего он нужен и как на нём можно заработать.

Что такое халвинг

Халвинг — это процесс уменьшения скорости создания новых единиц криптовалюты.

Чтобы добыть биткоины, пользователям сети (майнерам) предлагается добавлять блоки в блокчейн. Для формирования блоков майнеру нужно решить криптографическую задачу. За её решение и добавление блока майнер получает вознаграждение в виде комиссии с транзакций и за блок. В 2025 году вознаграждение за добавленный блок составляет 3,125 биткоина.

Чтобы ограничить эмиссию биткоинов и удержать инфляцию, это вознаграждение снижается в два раза примерно каждые четыре года. Это и называется халвинг. Он заложен в коде биткоина и происходит автоматически.

Халвинг происходит после формирования 210 тысяч блоков. На формирование каждого блока требуется около 10 минут, что в итоге и даёт примерно четыре года.

210 тысяч х 10 минут ÷ (60х24х365) = 3,99.

Чтобы эта постоянная не менялась в результате роста мощностей майнеров, в алгоритм майнинга заложен автоматический перерасчёт сложности каждые две недели.

Перерасчёт сложности — это регулярное изменение объёма мощностей, необходимых для формирования одного блока. По данным Cloverpool на февраль 2025 года, сложность майнинга составила 110,57 триллиона попыток, необходимых для формирования одного блока.

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На сегодняшний день состоялись четыре халвинга: в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах. В момент создания биткоина в 2009 году вознаграждение за найденный блок составляло 50 биткоинов. В 2012 году оно снизилось до 25 биткоинов, затем в 2016 году до 12,5 биткоина, в 2020 году — до 6,25 биткоина. В 2024 году халвинг уменьшил награду до 3,125 биткоина за сформированный блок.

Следующий халвинг ожидается в 2028 году. Вознаграждение уменьшится до 1,5625 биткоина за блок. С каждым халвингом вознаграждение будет снижаться до тех пор, пока не достигнет нуля. Тогда и будет добыт последний биткоин. Ожидается, что это случится в 2140 году.

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Для чего нужен халвинг

У халвинга есть ряд преимуществ, которые делают биткоин ценным активом. К ним относятся:

Контроль инфляции. Халвинг замедляет скорость выпуска новых биткоинов, что предотвращает избыточное предложение и защищает от инфляции. Стимулирование дефицита. Халвинг искусственно создаёт дефицит, что делает биткоин более привлекательным для инвесторов и пользователей, которые видят в нем «цифровое золото». Ограниченное предложение и снижение темпов эмиссии повышают ценность биткоина как актива. Поддержание эффективности сети. Халвинг влияет на экономику майнинга. Сокращение вознаграждения за блок заставляет майнеров оптимизировать свои затраты и использовать более высокие вычислительные мощности. Для измерения эффективности майнингового оборудования используют количество операций (хешей) в секунду, которые оно может производить. Совокупная мощность называется хешрейтом сети. Так, хешрейт биткоина увеличился на 56% за 2024 год, достигнув 787 EH/s (экзахеш в секунду). Рыночный эффект. Халвинг часто вызывает повышенный интерес к биткоину, так как инвесторы ожидают роста цены из-за сокращения предложения.

Как халвинг влияет на цену биткоина

Прямой зависимости между халвингом и ценой биткоина нет, но при сокращении вознаграждения за блок уменьшается предложение на рынке.

Здесь срабатывает рыночный механизм, когда количество новых монет уменьшается, следом за этим снижаются инфляция и количество продаваемых на открытом рынке монет. Если уменьшить предложение, то прежний уровень спроса поднимет цену по совершенно естественным причинам. — старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев.

По его словам, сегодня халвинг является больше психологическим фактором, чем имеет реальный экономический эффект. В 2014 году средний объём торгов биткоином составлял около 20 миллионов долларов в сутки, из которых одни лишь майнеры продавали по 2 миллиона. Тогда сокращение продаж после халвинга при стабильном спросе повышало цену биткоина. Но в 2025 году ежедневный объём торгов биткоином составляет 72,8 миллиарда долларов, а доходы майнеров — около 25–35 миллионов долларов. Сегодня майнинговые компании уже не оказывают серьёзного влияния на цену криптовалюты. Основную долю торгов обеспечивают спекулянты, а майнеры «растворяются» в общей массе инвесторов.

Исторические данные говорят о том, что после халвинга цена биткоина всегда растёт:

В 2012 году в день первого халвинга цена биткоина составляла 12 долларов. Через год в ноябре 2013-го она выросла до 1,1 тысячи долларов.

В день второго халвинга в июле 2016 года цена биткоина составляла 650 долларов, а через год выросла до 3 тысяч долларов.

В день третьего халвинга 11 мая 2020 года цена первой криптовалюты составляла 8,6 тысячи долларов, а через год она достигла 58 тысяч долларов.

В день четвертого халвинга 20 апреля 2024 года биткоин стоил 63,7 тысячи долларов.

По данным на 4 марта 2025 года, стоимость крупнейшей криптовалюты составляет 82,5 тысячи долларов.

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Зуборев отмечает, что такая динамика чем-то напоминает «самосбывающееся» пророчество. Если убедить всех, что цена должна расти каждые четыре года, то инвесторы начинают покупать и продавать актив именно с такой периодичностью. Тем самым они создают искусственный перекос в балансе спроса и предложения на рынке, и цена растёт.

Как заработать на халвинге

По мнению Зуборева, единственная стратегия, которая поможет заработать на халвинге, — следовать рыночным циклам. Они, как правило, совпадают с циклами халвингов биткоина.

Обычно два года роста сменяются двумя годами падения и стагнации. При этом халвинг находится в середине двухлетнего цикла роста. Если ориентироваться на эти паттерны, то можно найти неплохие точки входа. — старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев

Исторически стратегия покупки биткоина за год до халвинга и продажа его через год после халвинга приносила прибыль инвесторам в 100% случаев. Но здесь важно помнить, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Это значит, что тенденция в любой момент может измениться, поскольку на цену криптовалюты влияет большое количество факторов. Среди них можно выделить:

Настроение рынка. Если на рынке в целом преобладает позитивный настрой, инвесторы готовы покупать криптовалюту, СМИ регулярно пишут о новых проектах и событиях на криптовалютном рынке, то цена биткоина будет расти. Если рынок «медвежий», то есть инвесторы не хотят покупать криптовалюту ни по каким ценам и перекладываются в более надёжные активы, то цена биткоина будет падать вне зависимости от халвинга.

Изменения в законодательстве. Любые нормативно-правовые акты, касающиеся криптовалют, всегда влияют на цену биткоина. Они либо ограничивают возможность инвестирования в него, либо, наоборот, упрощают и дают дополнительную ликвидность.

Технологические разработки. Модернизация сети биткоина влияет на его цену. Улучшения в области масштабируемости, безопасности и функциональности повышают полезность криптовалюты и привлекают новых пользователей и инвесторов, что ведёт к росту цен.

Макроэкономические факторы. Если наступает экономический кризис, инвесторы спешат продать свои активы, в том числе и криптовалютные, чтобы сохранить свои сбережения. В этом случае цена биткоина будет снижаться вместе с остальными криптовалютами.

Коротко

Халвинг — это процесс уменьшения скорости создания новых единиц криптовалюты.

После каждого халвинга вознаграждение майнеров за сформированный блок уменьшается в два раза.

Халвинг происходит после формирования 210 тысяч блоков или примерно раз в четыре года.

На сегодняшний день прошло уже четыре халвинга: в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах. Последний халвинг произойдёт в 2140 году.

Исторически стратегия покупки биткоина за год до халвинга и продажа его через год после халвинга приносила прибыль инвесторам в 100% случаев.

Халвинг оказывает больше психологическое влияние на цену биткоина, экономический эффект от него с каждым годом становится слабее.