Что такое халвинг биткоина
Всего может быть добыто около 21 миллиона биткоинов. На 2025 год добыто уже более 94% всех монет, но чтобы добыть остальные, уйдёт более 100 лет. Причина этому — халвинг. В этой статье рассмотрим, что такое халвинг биткоина, для чего он нужен и как на нём можно заработать.
Что такое халвинг
Халвинг — это процесс уменьшения скорости создания новых единиц криптовалюты.
Чтобы добыть биткоины, пользователям сети (майнерам) предлагается добавлять блоки в блокчейн. Для формирования блоков майнеру нужно решить криптографическую задачу. За её решение и добавление блока майнер получает вознаграждение в виде комиссии с транзакций и за блок. В 2025 году вознаграждение за добавленный блок составляет 3,125 биткоина.
Чтобы ограничить эмиссию биткоинов и удержать инфляцию, это вознаграждение снижается в два раза примерно каждые четыре года. Это и называется халвинг. Он заложен в коде биткоина и происходит автоматически.
Халвинг происходит после формирования 210 тысяч блоков. На формирование каждого блока требуется около 10 минут, что в итоге и даёт примерно четыре года.
210 тысяч х 10 минут ÷ (60х24х365) = 3,99.
Чтобы эта постоянная не менялась в результате роста мощностей майнеров, в алгоритм майнинга заложен автоматический перерасчёт сложности каждые две недели.
Перерасчёт сложности — это регулярное изменение объёма мощностей, необходимых для формирования одного блока. По данным Cloverpool на февраль 2025 года, сложность майнинга составила 110,57 триллиона попыток, необходимых для формирования одного блока.
На сегодняшний день состоялись четыре халвинга: в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах. В момент создания биткоина в 2009 году вознаграждение за найденный блок составляло 50 биткоинов. В 2012 году оно снизилось до 25 биткоинов, затем в 2016 году до 12,5 биткоина, в 2020 году — до 6,25 биткоина. В 2024 году халвинг уменьшил награду до 3,125 биткоина за сформированный блок.
Следующий халвинг ожидается в 2028 году. Вознаграждение уменьшится до 1,5625 биткоина за блок. С каждым халвингом вознаграждение будет снижаться до тех пор, пока не достигнет нуля. Тогда и будет добыт последний биткоин. Ожидается, что это случится в 2140 году.
Для чего нужен халвинг
У халвинга есть ряд преимуществ, которые делают биткоин ценным активом. К ним относятся:
- Контроль инфляции. Халвинг замедляет скорость выпуска новых биткоинов, что предотвращает избыточное предложение и защищает от инфляции.
- Стимулирование дефицита. Халвинг искусственно создаёт дефицит, что делает биткоин более привлекательным для инвесторов и пользователей, которые видят в нем «цифровое золото». Ограниченное предложение и снижение темпов эмиссии повышают ценность биткоина как актива.
- Поддержание эффективности сети. Халвинг влияет на экономику майнинга. Сокращение вознаграждения за блок заставляет майнеров оптимизировать свои затраты и использовать более высокие вычислительные мощности. Для измерения эффективности майнингового оборудования используют количество операций (хешей) в секунду, которые оно может производить. Совокупная мощность называется хешрейтом сети. Так, хешрейт биткоина увеличился на 56% за 2024 год, достигнув 787 EH/s (экзахеш в секунду).
- Рыночный эффект. Халвинг часто вызывает повышенный интерес к биткоину, так как инвесторы ожидают роста цены из-за сокращения предложения.
Как халвинг влияет на цену биткоина
Прямой зависимости между халвингом и ценой биткоина нет, но при сокращении вознаграждения за блок уменьшается предложение на рынке.
Здесь срабатывает рыночный механизм, когда количество новых монет уменьшается, следом за этим снижаются инфляция и количество продаваемых на открытом рынке монет. Если уменьшить предложение, то прежний уровень спроса поднимет цену по совершенно естественным причинам.— старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев.
По его словам, сегодня халвинг является больше психологическим фактором, чем имеет реальный экономический эффект. В 2014 году средний объём торгов биткоином составлял около 20 миллионов долларов в сутки, из которых одни лишь майнеры продавали по 2 миллиона. Тогда сокращение продаж после халвинга при стабильном спросе повышало цену биткоина. Но в 2025 году ежедневный объём торгов биткоином составляет 72,8 миллиарда долларов, а доходы майнеров — около 25–35 миллионов долларов. Сегодня майнинговые компании уже не оказывают серьёзного влияния на цену криптовалюты. Основную долю торгов обеспечивают спекулянты, а майнеры «растворяются» в общей массе инвесторов.
Исторические данные говорят о том, что после халвинга цена биткоина всегда растёт:
- В 2012 году в день первого халвинга цена биткоина составляла 12 долларов. Через год в ноябре 2013-го она выросла до 1,1 тысячи долларов.
- В день второго халвинга в июле 2016 года цена биткоина составляла 650 долларов, а через год выросла до 3 тысяч долларов.
- В день третьего халвинга 11 мая 2020 года цена первой криптовалюты составляла 8,6 тысячи долларов, а через год она достигла 58 тысяч долларов.
- В день четвертого халвинга 20 апреля 2024 года биткоин стоил 63,7 тысячи долларов.
По данным на 4 марта 2025 года, стоимость крупнейшей криптовалюты составляет 82,5 тысячи долларов.
Зуборев отмечает, что такая динамика чем-то напоминает «самосбывающееся» пророчество. Если убедить всех, что цена должна расти каждые четыре года, то инвесторы начинают покупать и продавать актив именно с такой периодичностью. Тем самым они создают искусственный перекос в балансе спроса и предложения на рынке, и цена растёт.
Как заработать на халвинге
По мнению Зуборева, единственная стратегия, которая поможет заработать на халвинге, — следовать рыночным циклам. Они, как правило, совпадают с циклами халвингов биткоина.
Обычно два года роста сменяются двумя годами падения и стагнации. При этом халвинг находится в середине двухлетнего цикла роста. Если ориентироваться на эти паттерны, то можно найти неплохие точки входа.— старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев
Исторически стратегия покупки биткоина за год до халвинга и продажа его через год после халвинга приносила прибыль инвесторам в 100% случаев. Но здесь важно помнить, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Это значит, что тенденция в любой момент может измениться, поскольку на цену криптовалюты влияет большое количество факторов. Среди них можно выделить:
Настроение рынка. Если на рынке в целом преобладает позитивный настрой, инвесторы готовы покупать криптовалюту, СМИ регулярно пишут о новых проектах и событиях на криптовалютном рынке, то цена биткоина будет расти. Если рынок «медвежий», то есть инвесторы не хотят покупать криптовалюту ни по каким ценам и перекладываются в более надёжные активы, то цена биткоина будет падать вне зависимости от халвинга.
Изменения в законодательстве. Любые нормативно-правовые акты, касающиеся криптовалют, всегда влияют на цену биткоина. Они либо ограничивают возможность инвестирования в него, либо, наоборот, упрощают и дают дополнительную ликвидность.
Технологические разработки. Модернизация сети биткоина влияет на его цену. Улучшения в области масштабируемости, безопасности и функциональности повышают полезность криптовалюты и привлекают новых пользователей и инвесторов, что ведёт к росту цен.
Макроэкономические факторы. Если наступает экономический кризис, инвесторы спешат продать свои активы, в том числе и криптовалютные, чтобы сохранить свои сбережения. В этом случае цена биткоина будет снижаться вместе с остальными криптовалютами.
Коротко
Халвинг — это процесс уменьшения скорости создания новых единиц криптовалюты.
После каждого халвинга вознаграждение майнеров за сформированный блок уменьшается в два раза.
Халвинг происходит после формирования 210 тысяч блоков или примерно раз в четыре года.
На сегодняшний день прошло уже четыре халвинга: в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах. Последний халвинг произойдёт в 2140 году.
Исторически стратегия покупки биткоина за год до халвинга и продажа его через год после халвинга приносила прибыль инвесторам в 100% случаев.
Халвинг оказывает больше психологическое влияние на цену биткоина, экономический эффект от него с каждым годом становится слабее.