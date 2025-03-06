Почему Tether заблокировал деньги на кошельках биржи Garantex, и что это значит для инвесторов

Криптовалютная биржа Garantex заявила о том, что компания-эмитент стейблкоина USDT Tether заблокировала её кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Согласно официальному объявлению в Telegram-канале площадки, весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой.

© Alvaro Fernandez Echeverria/iStock.com, Рамблер

Биржа приостановила оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока специалисты решают эту проблему.

Как заявляет Garantex, она является крупнейшей биржей по обороту с рублём. В 2022 году санкции против компании ввели США, а в феврале 2025 года Европейский Союз. По мнению Совета ЕС, Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под европейскими санкциями. Площадка позволяла проводить операции в рублях и выводить средства на карты крупнейших российских банков.

Блокировка кошельков Garantex была предсказуемой и ожидаемой, считает аналитик BestChange.ru Никита Зуборев.

Биржа уже несколько лет находится под санкциями США. В текущем положении дел скорее отсутствие блокировки их кошелька с USDT выглядело нелогичным и странным. Давно доказанный факт, что руководство Tether исполняет все предписания от правоохранительных органов США, и не только с кошельками российских подсанкционных компаний и физлиц. Это касается многих кошельков по всему миру, против кого у ФБР есть доказанные претензии. Никита Зуборев Старший аналитик BestChange.ru

По мнению Зуборева, если замороженные резервы не окажутся достаточно крупной долей их капитала, то после небольшой паузы они восстановят работу в прежнем режиме, для клиентов ничего не поменяется.

Однако если объём замороженных средств окажется серьёзным для обеспечения работоспособности биржи, то у неё могут возникнуть проблемы со взаиморасчётами с клиентами. Тогда им придётся либо привлекать внешнее финансирование, либо ограничивать выводы средств лимитами, что будет означать скорое закрытие площадки.

Аналитик считает, что данный прецедент не создаёт дополнительных рисков для российских инвесторов.

Что касается прецедентов блокировок USDT на связанных с РФ кошельках, они уже бывали. Но стоит отметить, что речь не идёт о тотальных блокировках любых кошельков с российским следом. Это единичные случаи, когда у расследователей из США существуют прямые доказательства причастности подсанкционного лица к определённому кошельку. Никита Зуборев Старший аналитик BestChange.ru

По его мнению, риски возникают только в том случае, если инвесторы используют пророссийские криптобиржи с целью использования криптовалюты за пределами России. Если цель пользователей просто покупать и продавать криптовалюту на бирже, можно использовать любой сервис.