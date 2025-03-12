Как инвестировать военнослужащим

Существует мнение, что военнослужащим запрещено инвестировать в ценные бумаги. Однако это не так. В этой статье рассмотрим, какие ограничения существуют для военнослужащих и как их не нарушить.

Ограничения для всех военнослужащих

Согласно закону военным запрещено заниматься предпринимательской или любой другой оплачиваемой деятельностью, а также участвовать в управлении компаниями.

Поскольку конкретного перечня оплачиваемых видов деятельности, запрещённых для военнослужащих, не существует, ключевым является термин «деятельность», считает Юрий Мирзоев, генеральный директор Национальной юридической компании «Митра».

Инвестирование в ценные бумаги через брокерский счёт или ИИС не может быть квалифицировано как активная инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг и может рассматриваться лишь как форма сохранения личного капитала (наравне с банковским вкладом, сдачей в аренду личной недвижимости и другими пассивными видами финансовой деятельности). Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Таким образом, инвестиции для военнослужащих не запрещены, но есть некоторые ограничения.

Поскольку военным запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями, то им нельзя участвовать в собраниях акционеров, а также голосовать за то или иное решение. Если вы военнослужащий и у вас есть акции какой-либо компании, которая предлагает принять участие в собрании акционеров, такое приглашение нужно игнорировать.

Помимо этого, закон запрещает военнослужащим покупать акции тех компаний, с которыми у вас может возникнуть конфликт интересов. Конфликт интересов — это ситуация, когда личные интересы должностного лица могут препятствовать выполнению его обязанностей.

Например, военнослужащий работает на должности, связанной с закупками деталей для авиатехники. Он должен заключить крупный контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК), акции которой торгуются на бирже. Заключение этого контракта, скорее всего, приведёт к росту акций компании. В этом случае военнослужащему запрещено покупать ценные бумаги ОАК, поскольку здесь возникает конфликт интересов.

Если у человека уже есть акции компании, по мнению Юрия Мирзоева, продавать их необязательно.

В случае, если владение военнослужащим акциями приводит или может привести к конфликту интересов, он может передать их в доверительное управление (профессиональным управляющим для совершения сделок в интересах инвестора). Важно, чтобы доверительное управление было оформлено через лицензированные финансовые организации, а сам военнослужащий не участвовал в операциях с этими активами. Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Ограничения для отдельных категорий военнослужащих

Военным на высоких должностях, а также лицам с доступом к государственной тайне запрещено инвестировать в иностранные ценные бумаги. Должности, на которых военнослужащим запрещено покупать зарубежные ценные бумаги, перечислены в отдельных приказах и нормативных актах. Например, перечень таких должностей регламентирует приказ министра обороны РФ.

Нарушение этого правила самим военным или членами его семьи грозит ему увольнением со службы. Передача иностранных акций в доверительное управление по аналогии с конфликтом интересов не устраняет нарушение закона. В таких случаях требуется полное отчуждение активов.

В какие бумаги можно инвестировать военным

Всем военнослужащим (если не возникает конфликта интересов) можно инвестировать в российские ценные бумаги: акции, облигации, паи фондов. При этом важно помнить, что не все российские компании зарегистрированы на территории России.

Например, российская компания Ozon, которая владеет одноимённым маркетплейсом. По состоянию на 2025 год она зарегистрирована на Кипре, на Московской бирже обращаются её депозитарные расписки, а не акции. Такие бумаги считаются иностранными, поэтому запрещены для покупки определённым категориям военнослужащих.

Чтобы уточнить, являются ли бумаги иностранными, нужно проверять ISIN-код бумаги, которую вы хотите купить в свой портфель, на сайте Московской биржи. Коды российских компаний начинаются с RU, а коды иностранных компаний — с других префиксов. Например, ISIN-код обыкновенных акций Сбербанка — RU0009029540. Следовательно, это российская компания.

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А ISIN-код расписок Ozon — US69269L1044. Значит, это иностранная компания, покупать её бумаги запрещено.

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Также следует избегать паевых инвестиционных фондов, которые владеют иностранными активами, поскольку они тоже подпадают под ограничения.

Коротко

Военнослужащим не запрещено заниматься инвестиционной деятельностью.

Военные не могут покупать ценные бумаги, которые создают конфликт интересов, а также не могут участвовать в собраниях акционеров.

Если бумаги создают конфликт интересов, их нужно передать в доверительное управление или продать.

Отдельные категории военнослужащих не могут покупать иностранные ценные бумаги.

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