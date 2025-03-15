Новые критерии для квалифицированных инвесторов: что и когда изменится

Банк России предложил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Пока регулятор ещё собирает предложения по планируемым изменениям. Ожидается, что они вступят в силу с 23 мая. Рассказываем, что изменится.

© rawpixel.com/Freepik, Рамблер

Новые условия для «квалов»

Статус «квала» открывает инвестору доступ к сделкам с более широким списком финансовых инструментов (например, хедж-фондами или деривативами) и торгам на иностранных рынках.

Банк России предложил обновлённый список условий для получения статуса квалифицированного инвестора. Самостоятельные критерии стали строже, при этом появились комбинированные критерии.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 23 мая 2025 года. В период с 13 марта по 26 марта можно вносить предложения и замечания к проекту в рамках публичного обсуждения.

Критерии, представленные ЦБ, являются предложениями и требуют законодательного утверждения, например через изменения в федеральные законы, такие как «О рынке ценных бумаг». Это означает, что текущие формулировки могут быть скорректированы в Госдуме или регуляторами. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Важно: квалифицированные инвесторы, которые получили статус до вступления изменений, сохранят его.

ЦБ продолжает работать над тем, чтобы к сложным инструментам допускать более квалифицированную прослойку участников рынка, это выглядит разумно, сказал «Рамблеру» директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

Уверен, что тренд на ужесточение будет продолжаться, чтобы как можно больше инвесторов, подпадающие под эти критерии, действительно понимали, что они делают в рамках управления своим капиталом на бирже. Андрей Петров директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций»

Самостоятельные критерии для «квалов»

Для получения статуса квалифицированного инвестора по самостоятельному критерию необходимо соответствовать одному из четырёх требований ниже.

Стоимость активов

Общий размер финансовых активов в вашем распоряжении должен составлять от 12 миллионов рублей. С 1 января 2026 года — от 24 миллионов рублей.

Доход

Ваш средний доход за последние два года — не менее 20 миллионов рублей в год.

Важно: ЦБ предлагает не учитывать деньги от продажи недвижимости, чтобы снизить риски признания «квалом» человека, который получил крупную сумму разово.

Профильное образование

Вы получили высшее образование по программе специалитета «Финансы и кредит», по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы» или имеете учёную степень кандидата или доктора экономических наук по специальностям «финансы, денежное обращение и кредит» или «финансы».

Вы имеете квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439), подтвержденную свидетельством о квалификации.

У вас есть не менее одного из следующих международных сертификатов: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM).

Опыт работы

Вы проработали в российской или иностранной финансовой организации со статусом квалифицированного инвестора более 2 лет или более 3 лет, если у компании нет статуса «квала». Важен личный опыт работы с ценными бумагами.

Комбинированные критерии для «квалов»

ЦБ предлагает ввести комбинированные требования для получения статуса квалинвестора: сочетание образования с опытом работы или размером дохода либо объёмом активов по сниженному лимиту.

Варианты комбинаций параметров:

У вас есть высшее образование по одной из программ специалитета — «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» — либо по программе магистратуры «Экономика». При этом ваш средний доход или общая стоимость активов составляет более 6 миллионов рублей. С 1 января 2026 года — более 12 миллионов рублей в год. Вы имеете учёную степень кандидата или доктора экономических наук по специальностям «политическая экономия», «экономическая теория», «математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «региональная и отраслевая экономика» или «мировая экономика». Также у вас есть достаточный опыт работы с финансовыми инструментами.

Мнение экспертов

Плюсы новых требований:

Снижение волатильности на рынке и рост профессионализма его участников.

на рынке и рост профессионализма его участников. Возможность комбинировать критерии. Это позволит учитывать разные профили инвесторов с акцентом на компетенции.

Это позволит учитывать разные профили инвесторов с акцентом на компетенции. Защита от манипуляций. Более справедливая оценка дохода благодаря исключению доходов от продажи недвижимости из расчётов.

В последние годы основная движущая сила рынка переместилась с институциональных инвесторов на розничных инвесторов. В связи с этим ограничение списка инструментов для «непрофессионалов» сделало рынок ещё более тонким, а значит, более подверженным манипулированию. В сложившейся ситуации инвестору всё труднее рассчитывать на получение объективных рыночных цен на инструменты, — представитель «Цифра брокер».

Минусы новых требований:

Высокие пороги. Доход 20 миллионов рублей в год доступен лишь узкому кругу лиц. Имущественный критерий, который с 2026 года вырастет с 12 до 24 миллионов рублей, может исключить средний класс.

Доход 20 миллионов рублей в год доступен лишь узкому кругу лиц. Имущественный критерий, который с 2026 года вырастет с 12 до 24 миллионов рублей, может исключить средний класс. Сокращение числа «квалов» среди физических лиц.

Риск «замораживания». Частные инвесторы с небольшим капиталом могут уйти в менее регулируемые сегменты, такие как криптовалюты и зарубежные платформы.

Кому разрешат сделки с криптовалютами, и что это значит для инвесторов