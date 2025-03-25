С 1 апреля вводится новый уровень риска для торговли с плечом: что он значит и кого коснётся

С 1 апреля 2025 года вступает в силу Указание Банка России № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счёт клиента». Оно предполагает введение новой категории инвесторов: клиенты с начальным уровнем риска (КНУР). Разбираемся, что это значит и что делать инвесторам.

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При открытии брокерского счёта всем клиентам брокера присваивается уровень риска. От него зависит величина кредитного плеча — деньги, которые брокер дает взаймы для совершения сделок. А также зависит гарантийное обеспечение — резервируемая сумма для обеспечения сделки при маржинальной торговле.

Сейчас существует два уровня: стандартный и повышенный. До 1 апреля стандартный уровень риска присваивается всем новым клиентам. Чтобы стать клиентом с повышенным уровнем риска, нужно выполнить одно из двух условий:

Иметь на счетах брокера не менее 3 миллионов рублей в виде ценных бумаг, денежных средств или драгоценных металлов.

в виде ценных бумаг, денежных средств или драгоценных металлов. Иметь портфель размером не менее 600 тысяч рублей. При этом в течение полугода совершать сделки на срочном рынке в течение минимум 5 дней (необязательно подряд).

По новым правилам всем клиентам, которые только открывают счета, будет присваиваться начальный уровень риска.

КНУР будут иметь доступ к более низкому кредитному плечу, что ограничит объём заёмных средств для маржинальной торговли. Кроме того, они могут быть ограничены в доступе к определённым высокорискованным и высоковолатильным финансовым инструментам, а также к стратегиям, связанным с повышенным риском. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

По словам эксперта, условия для клиентов с начальным уровнем риска будут более консервативными по сравнению с текущими условиями для клиентов со стандартным уровнем. Это направлено на снижение потенциальных рисков для начинающих инвесторов.

Чтобы повысить уровень до среднего, нужно будет выполнить два новых условия:

Подождать год с момента совершения первой маржинальной сделки или сделки на срочном рынке.

В течение этого года совершать сделки не менее пяти торговых дней (необязательно подряд).

Критерии для получения повышенного уровня сохраняются, но к ним будет добавлен ещё один — наличие статуса квалифицированного инвестора. Если у клиента есть статус «квала», ему автоматически будет присвоен повышенный уровень риска.

Присвоенный ранее уровень риска сохранится и после 1 апреля. Если вы подключите торговлю с плечом или срочный рынок до 31 марта у своего брокера, то вы автоматически получите стандартный уровень.

В зависимости от уровня клиенты будут иметь разные возможности при проведении маржинальных сделок:

Клиентам с начальным уровнем риска будут доступны минимальное плечо и максимальное гарантийное обеспечение (ГО).

Клиентам со стандартным уровнем риска будут доступны среднее плечо и среднее ГО.

Клиенты с повышенным уровнем риска получат доступ к максимальному плечу при минимально необходимом ГО.

Принят закон об изменении системы квалификации инвесторов