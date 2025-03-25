С 1 апреля вводится новый уровень риска для торговли с плечом: что он значит и кого коснётся
С 1 апреля 2025 года вступает в силу Указание Банка России № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счёт клиента». Оно предполагает введение новой категории инвесторов: клиенты с начальным уровнем риска (КНУР). Разбираемся, что это значит и что делать инвесторам.
При открытии брокерского счёта всем клиентам брокера присваивается уровень риска. От него зависит величина кредитного плеча — деньги, которые брокер дает взаймы для совершения сделок. А также зависит гарантийное обеспечение — резервируемая сумма для обеспечения сделки при маржинальной торговле.
Сейчас существует два уровня: стандартный и повышенный. До 1 апреля стандартный уровень риска присваивается всем новым клиентам. Чтобы стать клиентом с повышенным уровнем риска, нужно выполнить одно из двух условий:
- Иметь на счетах брокера не менее 3 миллионов рублей в виде ценных бумаг, денежных средств или драгоценных металлов.
- Иметь портфель размером не менее 600 тысяч рублей. При этом в течение полугода совершать сделки на срочном рынке в течение минимум 5 дней (необязательно подряд).
По новым правилам всем клиентам, которые только открывают счета, будет присваиваться начальный уровень риска.
КНУР будут иметь доступ к более низкому кредитному плечу, что ограничит объём заёмных средств для маржинальной торговли. Кроме того, они могут быть ограничены в доступе к определённым высокорискованным и высоковолатильным финансовым инструментам, а также к стратегиям, связанным с повышенным риском.Владимир ЧерновАналитик Freedom Finance Global
По словам эксперта, условия для клиентов с начальным уровнем риска будут более консервативными по сравнению с текущими условиями для клиентов со стандартным уровнем. Это направлено на снижение потенциальных рисков для начинающих инвесторов.
Чтобы повысить уровень до среднего, нужно будет выполнить два новых условия:
- Подождать год с момента совершения первой маржинальной сделки или сделки на срочном рынке.
- В течение этого года совершать сделки не менее пяти торговых дней (необязательно подряд).
Критерии для получения повышенного уровня сохраняются, но к ним будет добавлен ещё один — наличие статуса квалифицированного инвестора. Если у клиента есть статус «квала», ему автоматически будет присвоен повышенный уровень риска.
Присвоенный ранее уровень риска сохранится и после 1 апреля. Если вы подключите торговлю с плечом или срочный рынок до 31 марта у своего брокера, то вы автоматически получите стандартный уровень.
В зависимости от уровня клиенты будут иметь разные возможности при проведении маржинальных сделок:
- Клиентам с начальным уровнем риска будут доступны минимальное плечо и максимальное гарантийное обеспечение (ГО).
- Клиентам со стандартным уровнем риска будут доступны среднее плечо и среднее ГО.
- Клиенты с повышенным уровнем риска получат доступ к максимальному плечу при минимально необходимом ГО.