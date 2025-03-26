Куда в 2025 году вложить 500 тысяч рублей
В любое время, а особенно в период кризиса, важно выбирать надёжные инструменты для инвестирования, которые помогут сохранить и приумножить сбережения. Мы разобрали с экспертами, куда можно инвестировать, если удалось заработать или накопить довольно крупную сумму, например 500 тысяч рублей.
Как выбрать стратегию инвестирования в 2025 году
Прежде чем инвестировать, следует ответить на следующие вопросы:
- Какой цели вы хотите достичь? Это может быть защита сбережений от инфляции, накопление денег для крупной покупки или получение пассивного дохода. Для каждой цели подходят свои инструменты с разной степенью риска и потенциальной доходностью.
- Какую сумму вы готовы вложить? Начать инвестировать можно с любой суммы. Но если вы хотите превратить инвестирование в источник регулярного дохода, понадобятся дополнительные вложения. Определите, сколько вы можете вкладывать в финансовые инструменты без ущерба для бюджета.
- Когда вам понадобятся деньги? Готовы ли вы вложить свои сбережения на долгий срок или вы планируете воспользоваться ими через год или два?
Люди думают, что можно вложить 500 тысяч рублей и благодаря каким-то магическим инвестициям утроить их, учетверить, сделать из этого 5 миллионов рублей и так далее. К сожалению, само по себе это не произойдёт. Без дополнительных вложений.Владимир Верещакфинансовый советник, квалифицированный инвестор
На выбор стратегии инвестирования влияют и внешние факторы. Геополитические события последних лет и уход значительной части иностранного капитала сделали рынок более волатильным и чувствительным к любым новостям, отмечает Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group.
Какие инструменты наиболее актуальны в 2025 году
В текущих условиях наибольшую актуальность имеют три вида активов:
- банковский вклад;
- золото;
- облигации.
В 2024 году вклады по доходности обогнали все инвестиционные инструменты, от акций до недвижимости. Судя по риторике Банка России, в 2025 году будет сохраняться высокая ставка, а значит, банковский депозит будет простым, понятным и эффективным инструментом для сохранения и приумножения сбережений.Игорь Файнманинвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами
Золото с 30%-ным ростом доходности опережает депозиты, отмечает Файнман. Он объясняет опережение тем, что золото является контртрендовым инструментом. По мнению эксперта, драгметалл ещё не исчерпал свой потенциал роста и к концу года стоимость тройской унции может подняться выше 3,3 тысячи долларов. Из-за геополитических событий актив будет оставаться «тихой гаванью» для инвесторов.
Файнман также сравнил облигации с депозитом. Среди сильных сторон долговых бумаг — возможность зафиксировать двузначную доходность не на год, а на два или даже три года (до погашения текущих выпусков). Эксперт считает главным при выборе облигаций — правильно подобрать эмитента, чтобы не получить дефолтный выпуск через 1–1,5 года. Из-за высокой ключевой ставки многие предприятия работают в условиях повышенного риска дефолта в 2025–2026 годах, указывает эксперт. Например, Росгеология объявила дефолт месяц назад.
О привлекательности таких инструментов, как депозиты и облигации, говорит и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, при ключевой ставке в 21% российский рынок облигаций показывает впечатляющую доходность к погашению:
- Федеральные облигации (ОФЗ) — доходность 17–21% годовых.
- Региональные облигации (Москва, Санкт-Петербург) — доходность 19–23% годовых.
- Субфедеральные облигации (Иркутск, Краснодар) — доходность 21–25% годовых.
- Корпоративные облигации — доходность 21–27% годовых.
Ещё один интересный инструмент для вложений в краткосрочной перспективе — инструменты с плавающей ставкой, говорит руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. К ним в первую очередь относятся флоатеры — облигации, ставка по которым привязана к ключевой. Примеры флоатеров: СИБУР 001Р-02, Промсвязьбанк 003P-09, Совкомбанк БО-П05, Селектел 001P-05R.
Макаров отмечает, что в среднесрочной перспективе привлекательными для инвесторов могут стать купонные облигации или акции дивидендных компаний, так как они могут позитивно отреагировать на снижение ставки ЦБ в будущем.
В долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, в фокусе остаются акции компаний, относящихся к категории компаний роста. В текущих реалиях это в основном компании, которые сосредоточены в секторах IT и e-commerce.
Эти активы на длинном промежутке времени обычно показывают лучший результат и обгоняют широкий рынок. Это бумаги, как правило, небольших компаний, которые основную прибыль направляют на развитие бизнеса, а не на выплату дивидендов.
Тараповский выделяет акции крупных компаний, так называемые голубые фишки. Их средняя дивидендная доходность составляет около 8–10%. Это с учётом потенциала роста стоимости акций значительно уступает гарантированной доходности депозитов, отмечает эксперт. Инвестиции в акции в текущих условиях оправданны только как долгосрочный инструмент диверсификации портфеля, подчёркивает Тараповский.
К голубым фишкам относятся акции «Северстали», «Газпрома», «Норильского никеля» и других компаний. Индекс голубых фишек можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Какой инвестиционный портфель можно собрать, имея 500 тысяч рублей
Тараповский и Файнман сходятся во мнении, что инвестиционный портфель на 500 тысяч рублей может содержать депозиты, облигации, акции и драгоценные металлы. Однако мнения* экспертов по пропорциям активов в инвестпортфеле различаются.
Тараповский склоняется к более консервативному варианту:
- 250 тысяч рублей (50%) — в облигации с высоким рейтингом;
- 150 тысяч рублей (30%) — в банковские депозиты;
- 50 тысяч рублей (10%) — в акции компаний-экспортёров с высокими дивидендами;
- 50 тысяч рублей (10%) — в драгоценные металлы (преимущественно золото).
Облигации, составляющие 50% от такого портфеля, позволяют обеспечить высокую доходность: выше или сопоставимую с доходностью вкладов при умеренном риске, поясняет эксперт. Депозиты, на долю которых приходится 30%, относятся к наименее рисковым инструментам и обеспечивают ликвидность. Акции в текущих условиях рассматриваются как второстепенный инструмент. Предпочтение стоит отдавать бумагам стабильных компаний, уверен эксперт.
Файнман распределяет активы в портфеле следующим образом:
- 150 тысяч рублей (30%) — банковский депозит;
- 125 тысяч рублей (25%) — облигации (корпоративные);
- 125 тысяч рублей (25%) — дивидендные акции (Сбер, Лукойл, Х5);
- 100 тысяч рублей (20%) — золото (инвестиционные монеты, фонды).
Вариант Файнмана включает 25% акций крупных компаний, что повышает степень риска, но может дать результат в долгосрочной перспективе. При этом эксперт советует инвесторам быть особенно внимательными при выборе эмитентов ценных бумаг. В условиях действия санкций лучше сосредоточиться на несанкционных отраслях, таких как IT, отмечает эксперт.
Верещак акцентирует внимание на целях инвестирования. Он считает, что если 500 тысяч рублей — это всё, что есть у инвестора, то для защиты средств и минимизации рисков лучше положить все средства на банковский депозит.
Вторым вариантом после вклада он рассматривает вложение средств в облигации. Корпоративные облигации дают доходность в среднем на 1–2% в год выше банковского вклада. Но не каждый год, а в среднем за несколько лет. 1–2% от 500 тысяч — это 5–10 тысяч рублей. Усилия, приложенные инвестором, по сбору такого портфеля несопоставимы с получаемой доходностью.
Макаров предлагает рассмотреть аналогичные инструменты при консервативном подходе (депозиты и облигации). Но в случае долгосрочных вложений в портфеле инвестора могут преобладать акции, говорит эксперт. Он обращает внимание инвесторов на паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Распределение долей между классами может быть разнообразным, а в большинстве случаев (если говорить про биржевой портфель) основными являются акции, краткосрочные и долгосрочные облигации, золото.
Коротко
Чтобы выбрать инвестиционную стратегию, нужно определиться с целями, сроками инвестирования и суммами, которые вы сможете дополнительно вкладывать в финансовые инструменты.
В результате геополитических событий последних лет фондовый рынок показывает высокую волатильность и чувствительно реагирует на любые новости. Поэтому инвесторам рекомендуется действовать осторожно.
Благодаря высокой ключевой ставке ЦБ в текущий момент наиболее привлекательным и безрисковым инструментом является банковский депозит. На среднесрочном горизонте для обеспечения доходности, сравнимой с вкладами, инвесторам стоит обратить внимание на облигации. Акции остаются наиболее рискованными активами, но могут принести хороший доход при ослаблении денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Золото выполняет защитную функцию и показывает рост в условиях финансового кризиса.
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