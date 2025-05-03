Амортизируемые облигации: что это и чем выгодны

Что такое амортизация облигаций, и как она влияет на доход
Что такое амортизация облигаций, и как она влияет на доход
Облигации заслуженно считаются одним из самых надёжных инвестиционных инструментов. Безопасность вложений в них зависит от того, кто выпускает бумаги, какой у них срок погашения и к какому типу они относятся. Наименьший риск для инвестора влечёт покупка амортизируемых облигаций. Эксперты ФГ «Финам» и УК «Первая» рассказали «Рамблеру», что это такое, как рассчитывают доходность по таким бумагам и почему это важно для инвестора.
Коротко об амортизации облигаций
Облигации, или бонды (от английского bond — «облигация»), — это ценные бумаги, которые государство и бизнес выпускают, чтобы занять деньги на более выгодных условиях, чем предлагают банки. На профессиональном языке выпуск облигаций называется эмиссией, а тот, кто осуществил этот выпуск, — эмитентом. По сути, облигация — это долговая расписка, по которой эмитент обязывается вернуть занятые у инвестора (покупателя) деньги с процентами.
Если при кредитовании банк берёт деньги вкладчиков, выдаёт их заёмщикам и получает с этого процент, то в случае облигаций инвесторы сами играют роль заёмщика, поясняет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Это выгодно всем: инвесторы могут получить доходность выше, чем по вкладам, а эмитент занимает средства под меньший процент, отметил эксперт.
Классические облигации предполагают выплату всего тела долга в конце срока. Добавление амортизации означает, что долг будет частично погашен до момента полного выкупа.
Амортизация облигаций — это процесс постепенного погашения основной суммы долга эмитентом.
Если вы покупаете амортизируемую облигацию, номинал бумаги будет начисляться вам поэтапно, как правило, вместе с купонным доходом.
Пример:
Номинал облигации — 1000 рублей.
Купонный доход — 10%.
Выплаты — 1 раз в год.
Срок обращения — 4 года.
Порядок выплат с амортизацией:
1-й год. Эмитент выплачивает купон 10% от номинала (1000 рублей) и амортизацию в размере ¼ от номинала.
Инвестор получит 350 рублей:
1000 х 10% = 100 рублей.
¼ от 1000 = 250 рублей.
Остаток номинала облигации составит 750 рублей (1000 – 250).
2-й год. Эмитент выплачивает купон 10% от остатка номинала (750 рублей) и амортизацию в размере ¼ от изначального номинала.
Инвестор получит 325 рублей:
750 х 10% = 75 рублей.
¼ от 1000 = 250 рублей.
Остаток номинала составит 500 рублей (750 – 250).
3-й год. Выплачивается купон 10% от оставшихся 500 рублей номинала и амортизация 250 рублей.
Всего инвестору начислят 300 рублей: (500 х 10%) + 250.
Остаток номинала составит 250 рублей (500 – 250).
4-й год. Начисляется купон 10% от номинала (250 рублей) и выплачивается остаток номинала — 250 рублей.
Инвестор получит 275 рублей:
250 х 10% = 25 рублей.
¼ от 1000 = 250 рублей.
Итого за четыре года инвестору выплатили 1250 рублей.
Типы амортизации облигаций
- Равномерная. Основная сумма долга погашается равными частями через равные промежутки времени. Процентные платежи также распределяются равномерно, однако их доля в общей сумме выплат снижается с каждым периодом, поскольку уменьшается остаток долга. Именно этот тип выплат мы рассмотрели в примере выше.
- По графику. Основной долг погашается согласно заранее установленному графику, который может предусматривать разные размеры выплат в разные периоды. Графики выплат различаются в зависимости от потребностей эмитента и ожиданий инвесторов.
- Ускоренная. Эмитент выплачивает большие суммы в первые годы, чтобы сократить долг.
Условия амортизационных выплат известны ещё до размещения облигаций — вплоть до конкретных дат и сумм, подчеркнул Никита Бороданов.
Плюсы и минусы амортизационных облигаций для инвесторов
В числе преимуществ облигаций с амортизацией эксперты УК «Первая» выделили:
- Регулярные выплаты номинала. Амортизационные платежи позволяют получать деньги от инвестиций постепенно, а не только в конце срока.
- Снижение рисков. Когда инвестору заранее выплачивают часть основного долга, уменьшается риск того, что в будущем эмитент не сможет вернуть всю сумму целиком.
- Учёт инфляции. Поэтапное получение денег помогает инвесторам частично защититься от инфляции — при такой схеме выплат она не так сильно обесценит деньги с течением времени.
В числе минусов амортизационных облигаций аналитики назвали всего один момент — необходимость чаще реинвестировать капитал. Допустим, инвестор купил амортизационные облигации с погашением через 3 года и доходностью 19,5%. Через полгода ему пришли первый купонный доход и амортизация. На эти деньги он хочет купить новые облигации. Но за 6 месяцев рыночные условия изменились, эмитенты стали предлагать бонды с доходностью не выше 16%. В итоге инвестору придётся размещать деньги под более низкую ставку.
Между тем Никита Бороданов из ФГ «Финам» считает, что амортизация в облигациях имеет значение преимущественно для опытных игроков рынка.
Профессиональным инвесторам амортизация помогает максимально точно спланировать денежные потоки в зависимости от рыночных прогнозов. Например, если инвестор ожидает рост доходностей на рынке, он может купить бумаги с амортизацией на этот период. Тогда при выплате части номинала он сможет перекладывать средства в более доходные активы, не теряя деньги на пониженной цене бумаг из-за повышенных доходностей. Инвесторам с более простыми стратегиями стоит принимать амортизацию как данность, не беспокоясь об этом. Если условия им подходят, то ни особых преимуществ, ни недостатков они не заметят.Никита БородановАналитик ФГ «Финам»
Виды и стратегии формирования инвестиционного портфеля
Чем выпуск бумаг с амортизацией выгоден эмитентам
- Быстрое размещение. Облигации с амортизацией могут быть более привлекательны для инвесторов из-за выплаты долга частями, а не в конце срока. За счёт её добавления эмитенты стимулируют спрос на свои бонды, чтобы быстрее привлечь необходимый капитал.
- Выгода. Постепенное сокращение номинала позволяет эмитенту экономить на обслуживании долга, поскольку купоны считаются в процентах от остатка номинальной стоимости.
- Сокращение долговой нагрузки. Благодаря постепенному снижению общего объёма долговых обязательств компания может улучшить свой долговой профиль. Это позволит ей быстрее привлекать финансирование в будущем.
Как понять, есть ли у облигации амортизация
Посмотреть, предусмотрена ли амортизация по конкретной облигации, можно в карточке бумаги в любом приложении для инвестиций. Расширенную информацию можно найти в таблице денежных потоков по бонду на сайте самого эмитента или на сайтах-агрегаторах информации по ценным бумагам (Cbonds, InvestFunds, «Финам»).
Пример. Допустим, у вас открыт счёт в «Т-Инвестициях» и вы проводите все сделки в мобильном приложении. Вам приглянулись бонды от «Автодора» серии БО-005P-01. Одна бумага стоит 707 рублей при номинале 1000 рублей. В информации о выпуске вы видите отметку о наличии амортизации.
Чтобы найти более подробные условия выплат, вы решили проверить таблицу денежных потоков по выпуску. Её вы нашли на сайте брокера «Финам».
В графе «Погашение» видно, что «Автодор» выплатил инвесторам 20% от номинала через полгода после размещения облигаций вместе с первым купоном (28 декабря 2023 года). Оставшиеся 80% будут погашены в конце срока (25 июня 2026 года). То есть если покупать облигации в мае 2025 года, то по окончании срока размещения вам выплатят не 1000, а 800 рублей номинала.
Коротко
Амортизация в облигациях — это постепенное погашение основного долга эмитентом до конца срока обращения бумаги.
Выплаты могут быть равномерными, по графику или ускоренными. Условия по амортизации известны заранее, ещё до начала продажи бондов — вплоть до конкретных дат и сумм платежей.
В числе плюсов амортизационных облигаций для инвестора: регулярность выплат, снижение рисков невозврата долга, частичная защита от инфляции. Ключевой минус в том, что после каждого частичного возврата возникает необходимость реинвестировать капитал.
Среди преимуществ облигаций с амортизацией для эмитента: повышение привлекательности выпуска для инвесторов, возможность более выгодного и быстрого размещения бумаг, постепенное снижение долговой нагрузки.
Таким образом, амортизация предоставляет как инвесторам, так и эмитенту более гибкие условия по выплатам.
Найти информацию об амортизации можно в карточке облигации в приложении для инвестиций, на сайте эмитента или на одном из агрегаторов информации по ценным бумагам.
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