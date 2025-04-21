Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 21 по 25 апреля

Доллар утром в понедельник опускался до 80,5 рубля. Валюта не торговалась на этом уровне с июня 2023 года. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 21 по 25 апреля.

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Поведение рубля

Рубль к концу прошлой недели (14–18 апреля) возобновил укрепление к доллару. На закрытии основных торгов на рынке «Форекс» в пятницу курс доллара составил 82,1 рубля. В начале недели валюта торговалась выше 83 рублей. Утром в понедельник доллар в моменте опускался до 80,5 рубля. Это самый низкий уровень с июня 2023 года.

Евро завершил пятницу на уровне 93,5 рубля, юань — на отметке 11,2 рубля. Эту неделю евро начал с 93,4 рубля. Юань утром торговался по 11,3 рубля.

К 13:45 мск доллар стоил 82,2 рубля. Курс евро составил 93,4 рубля, юаня — 11,3 рубля.

Причины

Одна из причин роста курса рубля во второй половине апреля — подготовка к налоговому периоду. Его пик в этом месяце приходится на 25 и 28 апреля, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. С приближением к этим датам всё больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит её предложение на бирже, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Поддержку рублю продолжает оказывать позитивный новостной фон относительно переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Геополитика определяет настроения инвесторов на валютном рынке в части ожиданий снятия санкций и ограничений с России, что приводит к продажам валюты и покупке рублёвых активов, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Среди других позитивных факторов эксперты выделили:

Жёсткую монетарную политику Банка России. Высокая ключевая ставка (21%) запирает лишние рубли на счетах в банках и сдерживает объёмы потребительского кредитования, а значит, и импорта, ослабляя спрос на валюту.

Высокая ключевая ставка (21%) запирает лишние рубли на счетах в банках и сдерживает объёмы потребительского кредитования, а значит, и импорта, ослабляя спрос на валюту. Продажи валюты Минфином. С 7 апреля по 12 мая министерство увеличило продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила до 1,6 миллиарда рублей в день. Всего за период планируется продать валюты и золота на 35,9 миллиарда рублей.

С 7 апреля по 12 мая министерство увеличило продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила до 1,6 миллиарда рублей в день. Всего за период планируется продать валюты и золота на 35,9 миллиарда рублей. Ослабление индекса доллара DXY. На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках ввиду тарифной войны между США и другими странами индикатор уже вторую неделю держится ниже 100 пунктов. Утром в понедельник индекс опускался до 97,9 пункта впервые с марта 2022 года.

На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках ввиду тарифной войны между США и другими странами индикатор уже вторую неделю держится ниже 100 пунктов. Утром в понедельник индекс опускался до 97,9 пункта впервые с марта 2022 года. Рост нетто-продаж юаней ЦБ. В апреле они выросли до 10,46 миллиарда рублей в день, что в 1,76 раза превышает объём операций в марте.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар на неделе 21–25 апреля будет стоить около 83 рублей. Курс евро составит 94–95 рублей. Юань может находиться у отметки 11 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может торговаться в диапазоне 80–85 рублей .

. Евро составит 91–97 рублей .

. Юань может торговаться в границах 10,95–11,65 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет в диапазоне 80–84 рублей .

. Евро может стоить 90–95 рублей .

. Юань будет в области 10,9–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 78–83 рублей .

. Юань будет в коридоре 10,6–11,3 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар консолидируется в районе 81,7–85,7 рубля.

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