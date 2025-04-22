Что такое фьючерсы, и как на них заработать

Фьючерсы — это финансовый инструмент, который может показаться слишком сложным, но на практике используется как крупными инвесторами, так и опытными частными трейдерами. Он помогает застраховаться от финансовых рисков и зарабатывать на колебаниях цен. Разбираемся, как устроены фьючерсные контракты, кому они подходят и с какими рисками связаны.

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Что такое фьючерс

Фьючерс — это биржевой контракт, по которому одна сторона обязуется купить, а другая — продать тот или иной актив в будущем по цене, зафиксированной в момент заключения сделки. Такой актив называется базовым. Им может быть, например, нефть, пшеница, золото, валюта, акция или фондовый индекс.

Пример. Фермер заранее заключает фьючерс на продажу пшеницы через шесть месяцев по 20 рублей за килограмм. Даже если к моменту сбора урожая цена на рынке упадёт до 15 рублей, он всё равно получит 20 и таким образом сможет защититься от ценовых рисков.

Фьючерсы могут быть:

Поставочными. Предполагают реальную поставку актива после закрытия контракта (например, поставку нефти или зерна). Такие сделки встречаются редко — в основном между промышленными компаниями. Расчётными. По окончании действия контракта стороны просто рассчитываются деньгами, исходя из разницы между ценой покупки и фактической стоимостью в момент закрытия. Это более популярный тип в России. Он преобладает на срочном рынке, альтернативное название которого — Фьючерсы и опционы Российской торговой системы (ФОРТС). Это площадка Московской биржи для торговли фьючерсами и опционами через терминал.

Важно понимать, что стоимость фьючерса не равна рыночной цене базового актива, то есть тому, сколько он стоит сейчас. Текущую цену актива называют спотом (от англ. spot — «точка, момент»). А цена фьючерса формируется с учётом ожиданий участников рынка, времени до исполнения и ряда других факторов: инфляции, ставок, новостей.

Фьючерсы дают возможность получать доход не только за счёт роста или падения цены, но и благодаря особенностям расчётов. Чтобы открыть сделку, не нужно вносить всю сумму, а только гарантийное обеспечение. Обычно это 5–20% стоимости контракта. Это создаёт кредитное плечо, которое позволяет управлять большей суммой, чем есть на счёте.

Пример. Если цена контракта — 100 тысяч рублей, а гарантийное обеспечение — 10 тысяч, вы фактически контролируете 100 тысяч, имея на счету всего десятую часть. Это усиливает как потенциальную прибыль, так и риск убытков.

Зачем нужны фьючерсы

Фьючерсы — это не просто способ заработать на бирже. Их изначальная функция — страховка от ценовых рисков, но со временем они стали ещё и мощным инструментом спекуляций, хеджирования (защиты от рисков) и диверсификации. Причём используют их не только крупные фонды и корпорации, но и частные инвесторы, особенно те, кто торгует активно.

Чаще всего фьючерсы используют для достижения трёх основных целей: хеджирования, спекуляций и балансировки инвестиционной стратегии.

Хеджирование

Это самый первый и «классический» способ применения фьючерсов. Компании, которые зависят от цен на сырьё или валюту, используют фьючерсы, чтобы зафиксировать выгодную цену на будущее и избежать убытков при скачках рынка.

Пример. Авиакомпания покупает фьючерсы на керосин. Если цены на топливо взлетят, компания всё равно получит его по старой цене. Это позволяет заранее рассчитать себестоимость перелётов и не повышать цены на билеты. То же самое делают производители продуктов, металлурги, аграрии и даже экспортёры — они страхуются от изменения цен на сырьё или курсов валют.

Спекуляции

Частные инвесторы и трейдеры используют фьючерсы для спекулятивной торговли. Это значит, что они не планируют поставку товара. Их цель — извлечь доход из разницы между ценами покупки и продажи.

Они могут открывать две основные позиции:

Лонг (от англ. long — «длинный») — покупка фьючерса в расчёте на рост цены.

— покупка фьючерса в расчёте на рост цены. Шорт (от англ. short — «короткий») — продажа фьючерса в ожидании падения цены, чтобы затем вновь купить его дешевле и зафиксировать прибыль.

Пример. Трейдер замечает рост инфляции в США и ослабление доллара — классические сигналы для роста золота. Он покупает фьючерс на 100 унций, используя кредитное плечо, то есть вносит всего 5% от стоимости контракта. Через месяц, когда золото дорожает из-за кризиса в банковском секторе, трейдер продаёт фьючерс, фиксируя прибыль.

Особенность фьючерсов в том, что они высоколиквидны и требуют небольшого стартового капитала — из-за встроенного кредитного плеча. Это делает их удобными для активной торговли, так что на фьючерсном рынке постоянно происходят сделки. В конце 2024 года средний дневной объём торгов ими на Московской бирже достигал 540 миллиардов рублей.

Оптимизация инвестиционной стратегии

Фьючерсы дают инвестору возможность действовать гибко, не выходя из своей основной стратегии, — будь то рост капитала или защита от рисков.

Покупка фьючерсов позволяет:

Защититься от убытков. Если инвестор ожидает падения акций, которые у него уже есть, он может продать не их, а фьючерс на эти акции и таким образом застраховать свой портфель. Если цена акций действительно упадёт, стоимость фьючерса тоже снизится — и он заработает на её падении, компенсировав таким образом просадку по акциям. Участвовать в торговле без покупки базового актива. Чтобы вложиться в нефть или индекс S&P 500, необязательно покупать сам актив и регистрироваться на иностранных биржах — достаточно купить фьючерс. Эффективно использовать капитал. За счёт низкого порога входа и маржинальности можно оперировать большими объёмами без полной предоплаты. Благодаря этому можно использовать часть капитала для других инвестиций.

Всё это делает фьючерсы удобным инструментом для гибкого управления рисками и капиталом, особенно в условиях нестабильного рынка. При правильном использовании они становятся инструментом контроля и предсказуемости.

История появления фьючерсов

Фьючерсы, какими мы знаем их сегодня, — изобретение относительно современное. Но сама идея зафиксировать цену на товар заранее появилась ещё в Древнем мире. Историки считают, что прообразы фьючерсов существовали уже в Вавилоне — около 1750 года до н. э.

Там использовались договоры, по которым одна сторона обязывалась поставить товар (например, зерно или финики) через определённое время, а цена при этом оговаривалась заранее. Такие соглашения защищали участников от колебаний цен и неустойчивых погодных условий.

48-й закон из 282-го кодекса царя Хаммурапи гласит: «Если кто-нибудь будет иметь на себе процентный долг, а Рамман затопит его поле, или наводнение унесёт жатву, или вследствие засухи в поле не вырастет хлеба, то он не обязан возвращать в этом году хлеб заимодавцу и смывает свой до­кумент; он не обязан отдавать и проценты за этот год». Как полагают исследователи, здесь описан принцип хеджирования рисков с помощью «фьючерсов».

Далее мы кратко расскажем об основных вехах развития фьючерсной торговли. Подробнее о её истории можно прочитать в книге профессора экономики Торстена Деннина «От тюльпанов до биткоинов. История спекуляций на товарных биржах».

XVII–XVIII век, Япония: договоры на будущие поставки риса

Первый шаг к биржевой торговле фьючерсами в современном смысле был сделан в Японии. В городе Осаке в конце XVII века начала работу биржа Додзима, которую часто называют первой товарной биржей в истории.

Основным товаром на ней был рис — важнейшая валюта и продовольствие того времени. Купцы и землевладельцы заключали там сделки на поставки будущего урожая, фиксируя цены заранее.

Уже тогда практиковались сделки без поставки — участники могли рассчитываться друг с другом, выплачивая разницу между контрактной и реальной ценой, а сама торговля вела к формированию первых спекулятивных стратегий. Эти контракты стали предшественниками стандартизированных фьючерсов — их заключали не только торговцы, но и спекулянты.

XIX век, США: стандартизированные фьючерсы на зерно

Современные фьючерсы оформились в XIX веке в Америке. Сильные колебания цен на зерно привели к тому, что в 1848 году в Чикаго была создана Товарная биржа.

Там стали заключать договоры на будущие поставки сельхозпродукции: кукурузы, пшеницы, овса.

Контракты быстро обрели популярность у фермеров, которые получали гарантии сбыта, и у переработчиков — они могли планировать закупки. Вскоре на бирже начали торговать стандартизированными контрактами, которые имели чёткие параметры — объём, сроки, качество товара. Это привлекло к торгам спекулянтов и инвесторов.

XX век, 70–80-е годы: финансовые фьючерсы

В 1970-х годах на рынок вышли контракты сначала на валюту, затем на процентные ставки. После отмены золотого стандарта и введения плавающих валютных курсов между странами возникла потребность в страховке от валютных рисков.

Для этого в 1972 году в Чикаго начали торговаться первые валютные фьючерсы, что стало революцией в мире финансов. Вскоре появились контракты на процентные ставки и облигации.

А в 1982 году Чикагская биржа начала торги индексными фьючерсами — первыми стали контракты на индекс S&P 500. Это открыло новые возможности для крупных инвесторов: они смогли быстро хеджировать портфель, не распродавая отдельные бумаги. Финансовые фьючерсы превратили срочный рынок из ниши для производителей сырья в полноценный инвестиционный инструмент.

XXI век: цифровизация и глобализация

Сегодня фьючерсы торгуются в основном в электронном формате — через торговые платформы.

Мировые центры фьючерсной торговли:

Чикагская товарная биржа (США) — крупнейшая мировая площадка для торговли фьючерсами на сырьё, валюту, индексы и процентные ставки. Биржа Eurex (Германия) — лидер европейского фьючерсного рынка. Московская биржа — главный рынок срочных контрактов в России.

С течением времени фьючерсы становятся всё более доступными для частных инвесторов, появляются контракты на всё новые активы — от биткоина до погодных условий. В России работа со срочными контрактами доступна даже неквалифицированным инвесторам, но с ограничениями и только после того, как они пройдут специальный тест от брокера.

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Как устроены фьючерсы

Фьючерсный контракт — не произвольное соглашение между двумя сторонами, а чётко регламентированный документ со стандартными параметрами. Это делает фьючерсы удобными для массовой торговли и снижает риски непонимания между участниками рынка.

Ключевые характеристики фьючерсов:

Биржа. Контракт торгуется на конкретной площадке, где действуют свои правила. В России это чаще всего Московская биржа (ФОРТС).

Контракт торгуется на конкретной площадке, где действуют свои правила. В России это чаще всего Московская биржа (ФОРТС). Базовый актив. Это основа контракта — то, на что он заключается. Это могут быть нефть, золото, доллар, акция, облигация или индекс. Базовый актив определяет суть сделки.

Это основа контракта — то, на что он заключается. Это могут быть нефть, золото, доллар, акция, облигация или индекс. Базовый актив определяет суть сделки. Объём контракта. Указывается, какое количество базового актива входит в один контракт. Так, в один контракт на нефть может входить 100 баррелей, а один фьючерс на доллар включать в себя 1 тысячу долларов.

Указывается, какое количество базового актива входит в один контракт. Так, в один контракт на нефть может входить 100 баррелей, а один фьючерс на доллар включать в себя 1 тысячу долларов. Дата исполнения (экспирации). Определяет день, в который контракт должен быть закрыт — автоматически или вручную. До этого момента трейдер может свободно покупать и продавать фьючерс.

Определяет день, в который контракт должен быть закрыт — автоматически или вручную. До этого момента трейдер может свободно покупать и продавать фьючерс. Ценовой шаг. Минимальное изменение стоимости, с которым торгуется фьючерс. Например, шаг может составлять 10 пунктов. От него зависит, насколько резко меняется цена контракта при движении рынка.

Минимальное изменение стоимости, с которым торгуется фьючерс. Например, шаг может составлять 10 пунктов. От него зависит, насколько резко меняется цена контракта при движении рынка. Стоимость шага цены. Это сумма, на которую меняется прибыль или убыток трейдера при каждом шаге. Например, шаг может равняться 10 пунктам, но стоить 12 рублей — значит, при изменении цены на два шага трейдер зарабатывает или теряет 24 рубля.

Благодаря этим характеристикам фьючерс можно назвать «коробочным» продуктом: все условия известны заранее, остаётся только выбрать подходящий фьючерс и торговать. Трейдеру не нужно согласовывать условия с другой стороной — достаточно принять текущие биржевые параметры.

Виды фьючерсов

Фьючерсы применяются для торговли самыми разными активами — от зерна и нефти до валютных пар и фондовых индексов. Все они делятся на несколько крупных категорий в зависимости от типа базового актива.

Разновидности фьючерсов:

Товарные — на нефть, золото, зерно. Пример — фьючерс на нефть WTI.

— на нефть, золото, зерно. Пример — фьючерс на нефть WTI. Фондовые — на акции, биржевые индексы, паи фондов (ETF). Пример — фьючерс на акции Сбербанка.

— на акции, биржевые индексы, паи фондов (ETF). Пример — фьючерс на акции Сбербанка. Финансовые (денежные) — на валютные пары, акции, облигации. Пример — фьючерс на доллар или на акции «Газпрома».

— на валютные пары, акции, облигации. Пример — фьючерс на доллар или на акции «Газпрома». Отраслевые. Более редкие контракты — например, на биткоин, перевозки или погоду.

Частным инвесторам чаще всего доступны фондовые и финансовые контракты: ими проще торговать и у них выше ликвидность. Но интерес могут представлять и товарные фьючерсы, особенно в периоды нестабильности на сырьевых рынках. В это время спрос на нефть и золото может вызывать резкие движения цен, давая возможности заработать.

Основные игроки фьючерсного рынка

С фьючерсами работают не только профессиональные трейдеры: этот инструмент интересен широкой аудитории — от частных инвесторов до крупных корпораций. Все участники фьючерсного рынка решают разные задачи и по-разному используют один и тот же контракт.

Хеджеры

Это компании и инвесторы, которые с помощью фьючерсов защищаются от рыночных рисков: фиксируют с их помощью цены на ресурсы или продукцию.

Пример: экспортёр заключает фьючерс на продажу доллара, чтобы заранее зафиксировать курс валюты и защититься от его падения.

Хеджеры — фундаментальные участники фьючерсного рынка. Их действия обеспечивают спрос и предложение, которые формируют рыночную цену.

Спекулянты

Это частные трейдеры и профессиональные игроки фондового рынка, которые стараются извлечь выгоду из колебания цен.

Пример: трейдер приобретает фьючерс на акции «Роснефти» в расчёте на рост котировок после сильного отчёта компании.

Полезная функция спекулянтов — создание ликвидности. То есть они обеспечивают возможность быстро покупать и продавать фьючерсы на рынке. Их активность особенно велика в моменты волатильности.

Арбитражёры

Это игроки, зарабатывающие на отличиях в ценах на разных рынках. Они ищут ценовые несоответствия между активами на тех или иных площадках и зарабатывают на разнице в их стоимости. То есть покупают на одном рынке дешевле и продают на втором дороже.

Пример: игрок замечает, что фьючерс на индекс РТС сейчас дешевле, чем сумма соответствующих акций, и открывает противоположные позиции на двух рынках.

Глобальная функция арбитража — снижение разрыва в ценах, что способствует выравниванию котировок и делает рынок более эффективным.

Институциональные инвесторы

Это банки, инвестфонды, управляющие компании, которые используют фьючерсы, чтобы диверсифицировать портфели и снизить риски.

Пример: фонд хеджирует портфель акций через покупку фьючерса на индекс, в который они входят. Если стоимость портфеля упадёт, фьючерс позволит компенсировать убыток.

Крупные игроки сильно влияют на рынок за счёт масштабов сделок: они могут существенно сдвинуть цену, особенно на низколиквидные инструменты.

Плюсы и минусы фьючерсов

Фьючерсы могут показаться универсальным инструментом — они дают гибкость, доступ к разным активам и возможность зарабатывать на любом движении рынка. Но, как и у каждого сложного финансового инструмента, у них есть обратная сторона.

Преимущества

Доступность. Входной порог ниже, чем при покупке базового актива. За счёт гарантийного обеспечения достаточно внести 5–20% от стоимости контракта. Высокая ликвидность. Популярные фьючерсы, такие как контракты на доллар, нефть или индекс РТС, торгуются активно, и сделки можно совершать почти мгновенно. Прозрачность и стандартизированность. Все параметры контракта заранее известны и едины для всех участников — это снижает вероятность недопонимания. Хеджирование рисков. Срочный контракт подходит не только для спекуляций, но и для защиты от неблагоприятных колебаний на рынке. Встроенное кредитное плечо. Инвесторы могут оперировать суммами сверх реального капитала и благодаря этому зарабатывать больше. Доход на любых движениях рынка. Можно зарабатывать не только на росте, но и на падении цены — с помощью коротких позиций (шортов). Этим фьючерсы выгодно отличаются от акций, которые не всегда разрешается «шортить».

Недостатки

Высокие риски. Кредитное плечо может сработать как в плюс, так и в минус, и убытки могут превысить внесённый залог. Волатильность. Фьючерсы чувствительны к новостям, отчётам и рыночным ожиданиям. Цена может резко меняться даже в течение дня. Нужен постоянный контроль. Это не инструмент из разряда «купил и забыл». За позицией нужно следить, особенно если используется кредитное плечо. Сложность для новичков. Работа с фьючерсами требует знаний: нужно понимать механизм торговли, вести расчёты, учитывать влияние макроэкономических факторов. Временной фактор. Если не закрыть или не перенести позицию до срока экспирации, она будет автоматически исполнена по биржевым правилам. Не подходят для долгосрочных и пассивных инвестиций. Во-первых, для этого их пришлось бы постоянно покупать заново после экспирации. Во-вторых, они не предусматривают выплаты купонного дохода или дивидендов.

Коротко

Фьючерсы — это биржевые контракты, которые позволяют купить или продать актив в будущем по цене, зафиксированной сегодня. Они существуют с древних времён, но в XX веке стали массовым инвестиционным инструментом. Сегодня они широко доступны и охватывают всё — от сельского хозяйства до цифровых активов.

Фьючерсы подходят для спекулятивной торговли, хеджирования и более гибкого управления капиталом. Работать с ними можно без полной предоплаты — достаточно внести часть суммы в виде гарантийного обеспечения.

Фьючерс — это стандартизированный инструмент с чёткими параметрами: объём, базовый актив, срок экспирации, ценовой шаг и гарантийное обеспечение. Понимание этих характеристик помогает торговать осознанно и управлять рисками.

Среди основных плюсов срочных контрактов — доступность, возможность зарабатывать на любом движении цены, высокая ликвидность и защита от рыночных рисков. Но вместе с этим фьючерсы требуют внимательности, дисциплины и понимания устройства контрактов — из-за встроенного плеча и сроков действия.

Если вы новичок, не стоит спешить с приходом на рынок фьючерсов. Сначала разберитесь в теории, понаблюдайте за рынком в деморежиме и начните с минимальных сумм. Тогда этот инструмент сможет стать частью вашей финансовой стратегии без лишнего риска.

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