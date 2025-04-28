Каким будет курс рубля перед майскими праздниками

Рубль в конце апреля продолжает удерживать крепкие позиции по отношению к доллару, евро и юаню. Среди причин опрошенные «Рамблером» аналитики называют позитивный геополитический фон. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 28 апреля по 2 мая.

© NanoStockk/iStock.com; Рамблер

Поведение рубля

Доллар на рынке «Форекс» завершил прошлую неделю (21–25 апреля) на уровне 82,6 рубля. В понедельник курс открылся на той же отметке.

Курс закрытия евро по итогам основных торгов в пятницу составил 93,9 рубля, курс юаня — 11,3 рубля. Эту неделю валюты начали с тех же уровней.

К 13:50 мск доллар торговался по 82,1 рубля. Евро стоил 93,5 рубля. Курс юаня составил 11,3 рубля.

Причины

Ключевой фактор поддержки для рубля — позитивные новости относительно прогресса по урегулированию конфликта на Украине, сказали опрошенные «Рамблером» аналитики. В пятницу, 25 апреля, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа по урегулированию на Украине, а также другим международным вопросам. Стороны отметили, что разговор прошёл конструктивно и носил полезный характер.

Локальную поддержку рублю перед майскими праздниками может оказать налоговый период, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Пик фискальных платежей экспортёров в этом месяце приходится на 25 и 28 апреля.

Среди других позитивных факторов аналитики называют:

Жёсткая монетарная политика Банка России. В пятницу регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В пятницу регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Операции на открытом валютном рынке со стороны крупнейших экспортёров, а также ЦБ и Минфина. В апреле Банк России нарастил нетто-продажи юаней почти вдвое по сравнению с мартом, до 10,46 миллиарда рублей. Минфин с 7 апреля по 12 мая увеличил продажи валюты и золота до 1,6 миллиарда рублей в день.

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Сохранение высоких объёмов продаж валюты в мае со стороны ЦБ продолжит оказывать поддержку рублю, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По мнению эксперта, продажи валюты могут снизиться вслед за ценами отсечки по нефти в случае модификации бюджетного правила. На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов предложил опустить цену отсечки с 60 до 50 долларов за баррель.

Негатив от падения цен на нефть «дойдёт» до рубля к юаню, прогнозирует старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Этот фактор сказывается на курсе с лагом в несколько недель, пояснила она. В начале апреля стоимость Brent на Лондонской бирже ICE опускалась ниже 60 долларов за баррель впервые с февраля 2021 года. Сейчас нефтяные котировки продолжают оставаться сравнительно низкими — около 66 долларов за баррель для Brent.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на этой неделе будет находиться вблизи 84 рублей. Евро может вырасти до 96,5 рубля. Юань будет стоить 11,5–11,7 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в районе 81–85 рублей.

Курс евро будет в диапазоне 92,5–96,5 рубля.

Курс юаня составит 11,3–11,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Курс доллара может вернуться в район 85 рублей.

Евро будет находиться вблизи 96,5 рубля.

Юань может уйти выше 11,6 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может находиться в интервале 79–84 рублей.

Юань будет в коридоре 10,8–11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар останется в диапазоне 80–84 рублей.

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