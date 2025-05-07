Как торговать на бирже: что нужно знать каждому трейдеру

Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов с целью получения прибыли от изменения их стоимости. Несмотря на потенциальную доходность, трейдинг сопряжён с рядом рисков, включая рыночные колебания, неопределённость экономической ситуации и психологические факторы. Для успешного ведения торговли важно понимать природу этих рисков и освоить эффективные стратегии управления ими. Как анализировать риски, избегать ошибок и выбирать стратегии, рассказали «Рамблеру» эксперты СберИнвестиций.

© iQoncept/iStock.com, Рамблер

Понятие и виды трейдинга

Трейдинг — активные покупки и продажи финансовых инструментов — акций, валют, товаров — с целью получить прибыль. Сам термин происходит от английского слова trade, что означает «торговля».

Есть несколько типов трейдинга:

Дневной трейдинг (Day Trading). Сделки совершаются в течение одного торгового дня. К концу сессии трейдер закрывает все открытые позиции. Это требует высокой скорости принятия решений и постоянного мониторинга.

Сделки совершаются в течение одного торгового дня. К концу сессии трейдер закрывает все открытые позиции. Это требует высокой скорости принятия решений и постоянного мониторинга. Свинг-трейдинг (Swing Trading). Трейдер держит позиции в течение нескольких дней или недель. Цель — поймать краткосрочное колебание цены актива. Этот тип трейдинга требует менее интенсивного мониторинга рынка, но также предполагает умение прогнозировать короткие рыночные тренды.

Трейдер держит позиции в течение нескольких дней или недель. Цель — поймать краткосрочное колебание цены актива. Этот тип трейдинга требует менее интенсивного мониторинга рынка, но также предполагает умение прогнозировать короткие рыночные тренды. Позиционный трейдинг (Position Trading). Трейдер держит позиции несколько месяцев или лет, основываясь на долгосрочных тенденциях. Это менее стрессовый способ торговли, но требует терпения.

Трейдер держит позиции несколько месяцев или лет, основываясь на долгосрочных тенденциях. Это менее стрессовый способ торговли, но требует терпения. Скальпинг (Scalping). Этот тип трейдинга предполагает получение прибыли от очень мелких изменений цен в течение минут или даже секунд.

Технический анализ

Технический анализ помогает прогнозировать стоимость актива на основе исторические данных, в том числе цен и объёмов торгов. Движения котировок за определённый период можно отследить по графикам. Самые популярные из них:

Линейный график. Отображает цены закрытия за определённый период.

Отображает цены закрытия за определённый период. График свечей. Показывает, на каких уровнях открылась и закрылась цена, а также максимум и минимум за выбранный период.

Показывает, на каких уровнях открылась и закрылась цена, а также максимум и минимум за выбранный период. Бар-график. Похож на свечи, но представляет информацию в виде вертикальных линий.

Похож на свечи, но представляет информацию в виде вертикальных линий. Индикаторы и осцилляторы. Математические расчёты на основе информации о ценах и объёмах торгов. Они помогают предсказать движение рынка. Пример индикаторов: скользящие средние, индикатор относительной силы (RSI), MACD. Примером осцилляторов является стохастик. Он показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определённый период в прошлом.

Математические расчёты на основе информации о ценах и объёмах торгов. Они помогают предсказать движение рынка. Пример индикаторов: скользящие средние, индикатор относительной силы (RSI), MACD. Примером осцилляторов является стохастик. Он показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определённый период в прошлом. Уровни поддержки и сопротивления. Ключевые ценовые уровни: цена актива часто либо отскакивает, либо пробивает эти отметки. Поддержка — это уровень, ниже которого цена не склонна падать, а сопротивление — выше которого цена не склонна подниматься.

Трейдеры, как правило, ориентируются на несколько индикаторов одновременно. Если индикаторы показывают сигнал на вход в позицию, то трейдер открывает сделку.

Как читать графики на бирже: сложно только на первый взгляд

Фундаментальный анализ

Трейдеры используют фундаментальный анализ, чтобы оценить, как экономические, финансовые и политические факторы влияют на рынок.

Экономические индикаторы. Это статистические данные, которые отражают состояние экономики и могут влиять на рынок. К основным индикаторам относятся:

Валовой внутренний продукт (ВВП). Показывает экономический рост или спад.

Показывает экономический рост или спад. Уровень безработицы. Индикатор «здоровья» экономики, высокие значения могут свидетельствовать о проблемах.

Индикатор «здоровья» экономики, высокие значения могут свидетельствовать о проблемах. Процентные ставки. Изменения ставок центральных банков влияют на стоимость валют и активов.

Изменения ставок центральных банков влияют на стоимость валют и активов. Индекс потребительских цен (инфляция). Измеряет рост цен, что влияет на покупательную способность и решения центральных банков.

Также на рынок влияют новостной фон, политические события. Например:

Политические изменения. Выборы, санкции, геополитические конфликты.

Выборы, санкции, геополитические конфликты. Экономические отчёты. Новости о росте или падении экономики, изменения в законах и налогах.

Новости о росте или падении экономики, изменения в законах и налогах. Неожиданные события. Катастрофы, пандемии или другие кризисы могут вызвать резкие колебания на рынках.

Фундаментальный анализ также включает оценку финансовых показателей компаний и секторов:

Финансовые отчёты компаний. Прибыли, убытки, долги, дивиденды. Они помогают понять, насколько стабильно работает компания.

Прибыли, убытки, долги, дивиденды. Они помогают понять, насколько стабильно работает компания. Рынок и отрасль. Анализ трендов в отрасли, конкурентоспособность и рыночная доля компании.

Анализ трендов в отрасли, конкурентоспособность и рыночная доля компании. Прогнозы и рейтинги. Ожидания роста прибыли и оценки аналитиков помогают предсказать будущее развитие компании.

Как выбрать стратегию трейдинга

Стратегия позволяет избежать эмоциональной торговли и работать с чёткими правилами. Трейдер может как использовать готовые стратегии, так и разработать собственную. Выбор зависит от опыта трейдера: начинающим проще следовать готовой стратегии, опытным — разрабатывать свою.

Как правильно разработать свою стратегию

Определите цели — краткосрочные или долгосрочные. Проанализируйте рынок и подберите инструменты для трейдинга. Установите правила заключения сделок — чёткие критерии для входа и выхода из позиции. Протестируйте стратегию на исторических данных. Применяйте риск-менеджмент — определите лимиты убытков и используйте стоп-лоссы и тейк-профиты.

Плюсы торговли по собственной стратегии:

Индивидуальный подход. Стратегия строится, исходя из ваших сильных сторон, опыта и знаний, что повышает вероятность успеха.

Стратегия строится, исходя из ваших сильных сторон, опыта и знаний, что повышает вероятность успеха. Полный контроль. Вы сами разрабатываете и адаптируете стратегию под свои риск-профиль, капитал и цели.

Вы сами разрабатываете и адаптируете стратегию под свои риск-профиль, капитал и цели. Гибкость. Собственная стратегия легко модифицируется в зависимости от меняющейся рыночной ситуации.

Собственная стратегия легко модифицируется в зависимости от меняющейся рыночной ситуации. Глубокое понимание. Разработка стратегии требует изучения рынка, что приводит к лучшему пониманию его механизмов, инструментов и рисков.

Разработка стратегии требует изучения рынка, что приводит к лучшему пониманию его механизмов, инструментов и рисков. Независимость от чужих ошибок. Вы не несёте ответственность за чужие ошибки, а учитесь на своих, постепенно улучшая стратегию и повышая прибыльность.

Минусы торговли по собственной стратегии:

Высокие требования к знаниям и опыту. Разработка эффективной стратегии требует глубоких знаний рынка, технического и фундаментального анализа, а также опыта торговли.

Разработка эффективной стратегии требует глубоких знаний рынка, технического и фундаментального анализа, а также опыта торговли. Длительный процесс разработки и тестирования. Создание прибыльной стратегии — это трудоёмкий процесс, включающий сбор данных, анализ, разработку правил, ведение дневника сделок, тестирование и оптимизацию.

Создание прибыльной стратегии — это трудоёмкий процесс, включающий сбор данных, анализ, разработку правил, ведение дневника сделок, тестирование и оптимизацию. Необходимость постоянного мониторинга. Собственная стратегия требует постоянного внимания и адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

Эксперты СберИнвестиций рекомендуют перейти на готовую стратегию, если:

Собственная стратегия не работает.

Трудно соблюдать собственные правила.

Своя стратегия слишком сложная или трудная в реализации.

Плюсы торговли по готовой стратегии:

Экономия времени и усилий. Не нужно тратить время на разработку, тестирование и оптимизацию стратегии. Можно сразу начать торговать.

Не нужно тратить время на разработку, тестирование и оптимизацию стратегии. Можно сразу начать торговать. Доступность. Существует множество готовых стратегий, как бесплатных, так и платных.

Существует множество готовых стратегий, как бесплатных, так и платных. Наличие бэктеста и статистики. Готовые стратегии часто предоставляются с результатами бэктеста — проверки на исторических данных — и статистикой, что позволяет оценить их потенциальную прибыльность и риски.

Готовые стратегии часто предоставляются с результатами бэктеста — проверки на исторических данных — и статистикой, что позволяет оценить их потенциальную прибыльность и риски. Возможность учиться у профессионалов. Следование готовой стратегии позволяет перенимать опыт и знания у более опытных трейдеров.

Минусы торговли по готовой стратегии:

Меньше гибкости и персонализации. Готовая стратегия не учитывает ваши индивидуальный риск-профиль, капитал и цели.

Готовая стратегия не учитывает ваши индивидуальный риск-профиль, капитал и цели. Отсутствие полного контроля. Вы зависите от разработчика стратегии и его решений.

Вы зависите от разработчика стратегии и его решений. Плата за следование. Трейдер, предоставляющий готовую стратегию, может брать деньги за её использование. Это могут быть плата за подписку или доступ к стратегии, процент от прибыли, комиссия за копирование сделок.

Основные ошибки трейдеров

Эмоциональная торговля. Когда трейдер не может контролировать свои эмоции, он часто совершает импульсивные сделки, что приводит к убыткам. Принятие решений на основе страха или жадности — одна из главных ошибок. Отсутствие плана. Без чёткого торгового плана трейдер легко поддаётся соблазну открыть сделку по эмоциям, а не по анализу. Это увеличивает риски. Игнорирование риск-менеджмента. Некоторые трейдеры открывают позиции, не ограничивая размеры рисков. Это может привести к внезапным потерям всего капитала. Слишком большое количество сделок. Частая торговля, особенно без чёткой стратегии, приводит к лишним комиссиям и увеличивает шансы на ошибки. Перегрузка информацией. Пытаясь учесть все факторы, трейдер может перегрузить себя информацией, что снизит качество принятых решений.

6 способов минимизировать риски

Чёткий риск-менеджмент. Определите заранее, сколько денег вы можете позволить себе потерять. Обычно это 1–2% капитала на одну сделку. Проверка на демосчёте. Используйте демосчета для тестирования стратегий без риска потери реальных денег. Например, на терминале QUIK от вашего брокера. Это бесплатно. Стоп-лоссы и тейк-профиты. Всегда выставляйте автоматические ордера выхода из открытых позиций. Так вы сможете защитить капитал от резкого движения цены против вашей стратегии и зафиксировать прибыль. Диверсификация. Распределяйте капитал между разными активами или рынками, чтобы минимизировать потенциальные потери, если один из активов упадёт в цене. Отказ от больших «плеч». Торговля с кредитным плечом может увеличить прибыль, но и риски также возрастут. Лучше использовать более консервативные плечи или вообще избегать их в случае неопытности. Ограничение числа сделок. Чем больше сделок, тем выше вероятность ошибок. Трейдеру стоит сосредоточиться на качественных, а не количественных сделках.

Коротко

Трейдинг — активная торговля финансовыми инструментами на бирже. По типам трейдинг можно разделить на дневной, позиционный, скальпинг и свинг-трейдинг.

Успешный трейдинг невозможен без глубокого анализа рынка. Технический анализ позволяет прогнозировать движение цен на основе исторических данных, а фундаментальный анализ помогает учитывать влияние экономических, финансовых и политических факторов на поведение инструмента на рынке.

Трейдер может торговать по собственной стратегии или следовать готовой. Разработка своей стратегии требует больше усилий, но позволяет учесть индивидуальные особенности и получить полный контроль над процессом торговли. Готовые стратегии могут быть полезны для новичков, но важно понимать их логику и адаптировать к текущим рыночным условиям.

Основные ошибки трейдеров — сделки «на эмоциях», отсутствие плана и риск-менеджмента, а также слишком активная торговля. Чтобы минимизировать риски, необходимо иметь чёткий торговый план, тестировать стратегии на демосчёте, выставлять автоматические ордера выхода из позиций для каждой сделки.

Гид по биржевому рынку для новичков в инвестициях