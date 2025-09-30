Какие налоги платит инвестор

Если вы торгуете на фондовом рынке, вам необходимо знать про налоги с инвестиций. Доход от сделок на бирже облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка составляет 13 или 15% в зависимости от того, сколько вы заработали на сделках с активами за календарный год. Рассказываем, что считается доходом от инвестиций, как правильно рассчитать и уплатить НДФЛ и как можно законно снизить размер налога.

За что инвестор платит налог

Доход от сделок на фондовом рынке облагается НДФЛ. Налог возникает в момент продажи актива или получения выплаты, например начисления дивидендов, объяснила «Рамблеру» финансовый советник Анна Веденеева.

Ставка НДФЛ зависит от размера инвестиционного дохода за календарный год:

13% — для дохода до 5 миллионов рублей.

— для дохода до 5 миллионов рублей. 15% — выше 5 миллионов рублей, но только с суммы превышения.

Для нерезидентов России ставка НДФЛ составляет 30%.

Налогом облагается доход от продажи:

акций;

облигаций;

драгоценных металлов;

паёв в ПИФах, БПИФах и ETF;

валюты.

Также налогом облагаются операции с производными инструментами и валютой, начисленные купоны и дивиденды.

Доход от продажи и погашения облигаций федерального займа (ОФЗ) и субфедеральных (региональных) облигаций освобождён от НДФЛ. Налогом облагаются только купоны. Анна Веденеева Основатель Vedeneeva Consulting Group, член Федеральной Палаты налоговых консультантов

Кто вычисляет сумму налога с дохода от инвестиций

Налоговым агентом инвестора выступает брокер. В конце календарного года он подсчитывает все доходы и убытки инвестора, рассчитывает налоговую базу и сумму налога к уплате. Всю эту информацию он предоставляет клиенту и Федеральной налоговой службе (ФНС), рассказала инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Налог на доход от инвестиций уплачивается до 1 декабря следующего года. За доходы 2024 года уплата будет совершаться до 2 декабря 2025 года, так как 1 декабря — воскресенье.

Как уплатить налог с инвестиций

Если у вас на брокерском счёте есть деньги, то до 1 декабря брокер сам спишет рассчитанную сумму налога и перечислит её в бюджет, пояснила Анна Веденеева.

Если денег на счёте нет или их недостаточно, брокер не сможет списать налог и уведомит вас и ФНС о долге. Тогда уплатить налог инвестор должен самостоятельно до 1 декабря через личный кабинет на сайте nalog.ru.

Проверить заранее сумму налога к уплате можно:

В личном кабинете у брокера. Обычно в разделе «Налоговая отчётность» или «Справки» до 15 февраля следующего года появляется справка. В ней указана вся информация: доход, вычеты, налоговая база и сумма к уплате. На сайте ФНС. Брокер передает все данные в налоговую, они отображаются в личном кабинете налогоплательщика.

Когда нужно декларировать доход от инвестиций

Вы продали ценные бумаги, купленные до 2014 года. В таком случае у брокера нет данных о цене покупки.

Вы получили доход от торговли через зарубежных брокеров.

В этих случаях вы самостоятельно подаёте декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами (отчёт брокера, выписка по счёту, справка от эмитента). Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за отчётным.

Где подать декларацию:

Онлайн через личный кабинет на сайте ФНС.

Онлайн через портал «Госуслуги».

В бумажном виде заказным письмом в налоговую с описью вложения.

В бумажном виде лично в отделении налоговой по адресу временной или постоянной регистрации.

По вашей декларации ФНС рассчитает сумму налога к уплате. Её нужно будет внести до 15 июля.

Как вернуть излишне удержанный налог

Если возник излишне удержанный налог, его можно вернуть, рассказала «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. По её словам, такая ситуация возможна, если брокер неправильно рассчитал налоговый вычет либо сам инвестор дважды уплатил налог.

Если переплатил брокер — направьте ему заявление на возврат НДФЛ. По словам Афанасьевой, обычно уведомление об излишне уплаченном налоге приходит от брокера автоматически в начале нового налогового года.

Если переплата обнаружена по итогам года — подайте декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган. Укажите в ней сумму излишне уплаченного налога и приложите заявление на возврат и подтверждающие право на него документы. Например, при смене налогового статуса это будет подтверждение статуса налогового резидента России. Проверка занимает до 3 месяцев. После этого вам вернут деньги на расчётный счет.

Три способа законно уменьшить сумму налога

Опрошенные «Рамблером» аналитики назвали три способа законно сократить налоги от дохода с инвестиций.

Вычет убытков из налоговой базы

Если в календарном году вы продали одни активы с убытком, а другие — с прибылью, то вы можете зачесть убытки против прибыли. Это уменьшит общую налоговую базу и сократит размер налога.

Брокер обычно делает это автоматически в рамках одного брокерского счёта. Но если у вас несколько счетов у разных брокеров, вы можете самостоятельно зачесть убытки с одного счёта против прибыли на другом, подав декларацию 3-НДФЛ, отметила Анна Веденеева.

Пример:

Вы продали акцию А с прибылью 100 тысяч рублей, а акцию Б — с убытком 40 тысяч рублей.

Вы можете уменьшить налоговую базу со 100 тысяч до 60 тысяч рублей.

Налог = 60 000 * 13% = 7 800.

Без учёта убытка налог составил бы 13 тысяч рублей.

Инвестиционные вычеты по ИИС

Если вы совершаете сделки через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить налоговые вычеты.

Есть два типа вычетов:

Тип А (вычет на взносы): государство возвращает вам 13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года. Максимум 60 тысяч рублей в год при взносе 400 тысяч рублей. Это самый мощный инструмент снижения налоговой нагрузки, особенно для средних и крупных сумм.

(вычет на взносы): государство возвращает вам 13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года. Максимум 60 тысяч рублей в год при взносе 400 тысяч рублей. Это самый мощный инструмент снижения налоговой нагрузки, особенно для средних и крупных сумм. Тип Б (вычет на доход): освобождение от НДФЛ со всего дохода, полученного по операциям на ИИС.

Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить

Долгосрочное владение акциями

Если вы владели ценными бумагами более трёх лет, вы можете оформить имущественный вычет. Максимальная сумма вычета ограничена 3 миллионами рублей в год (статья 219.1 НК РФ).

Пример:

Допустим, вы купили акций на 2 миллиона рублей. Через 5 лет вы их продали за 6 миллионов рублей. Ваш доход составил 4 миллиона рублей.

Без вычета налог составит:

4 000 000 * 13% = 520 000 рублей.

С вычетом:

налоговая база = 4 000 000 – 3 000 000 = 1 000 000 рублей.

налог = 130 000 рублей.

Экономия составит 390 000 рублей.

Главное

Инвестор платит НДФЛ с дохода от инвестиций за календарный год. При доходе до 5 миллионов рублей ставка налога 13%. На сумму выше 5 миллионов рублей расчёт налога происходит по ставке 15%. Срок уплаты — до 1 декабря следующего года.

Брокер автоматически рассчитывает и перечисляет налоги со счёта инвестора. Если на момент списания на счёте было недостаточно средств, налог нужно уплатить самостоятельно.

Инвестор также сам платит налог, если получил доход от торговли через иностранного брокера. Для этого подайте декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчётным. Налог нужно уплатить до 15 июля.

Законно снизить размер налога с дохода от инвестиций можно за счёт получения инвестиционных вычетов на ИИС, вычета убытков из налоговой базы и владения активами более трёх лет.

