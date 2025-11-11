В октябре россияне приобрели иностранной валюты на 158,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Банка России. Это максимальная с декабря 2023 года сумма. Мы спросили у экспертов, чем был вызван такой всплеск и следует ли сейчас вкладывать деньги в валюту в ожидании новой волны падения курса рубля*.

Рекордные покупки валюты в октябре вызваны тремя факторами, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. По его словам, рост покупок спровоцировали:

Высокий спрос на валюту со стороны отдельных крупных компаний для пополнения их валютных депозитов. По словам Зельцера, этот фактор носил разовый характер. Расширенный спрос под импорт товаров и услуг, включая оплату образования за рубежом и покупку валюты для туризма. Спекулятивный аспект. Курсы иностранных валют осенью остаются вблизи уровней двухлетних минимумов. По мнению Зельцера, активные трейдеры уже могли начать покупки, чтобы заработать на грядущем повышении курсов.

Октябрьское увеличение спроса на иностранные валюты со стороны россиян связано с ростом геополитических рисков после расширения санкций в отношении России, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Однако это разовый фактор, который не означает формирования тенденции на рост интереса населения к валюте, уверена она.

Во вторник доллар на рынке «Форекс» торгуется в диапазоне 81,12–81,59 рубля, евро — 93,71–94,15 рубля, юань — 11,39–11,43 рубля.

В БКС Мир инвестиций к концу 2025 года прогнозируют уверенный подъём доллара выше 85 рублей, евро к 100 рублям, юаня на отметку 12 рублей. По оценкам экспертов «Цифра брокер», в конце декабря доллар способен приблизиться к отметке 90 рублей.

Текущие низкие уровни выглядят привлекательно для формирования своей валютной позиции, считает Михаил Зельцер. Существуют разные инструменты, позволяющие вложиться в валюту, отметил он. Это могут быть:

покупка наличных;

биржевые контракты (фьючерсы и опционы на валютные пары);

российские замещающие облигации, цена и доходность которых привязана к курсам валют.

Хранить сбережения в одной валюте категорически не рекомендуется, предостерегла Наталия Пырьева. По её словам, с учётом глобальной неопределённости активы необходимо диверсифицировать.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.