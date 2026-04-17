Что такое ПИФы и какими они бывают

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это форма коллективных вложений. Деньги частных инвесторов и юридических лиц объединяются и передаются в доверительное управление профессиональной управляющей компании (УК). На общий бюджет она покупает ценные бумаги и другие активы в соответствии с утверждёнными правилами фонда. Пай подтверждает долю владельца в общем имуществе фонда и право на часть результата его инвестиций.

© Сгенерировано при помощи Nano Banana AI

Какие бывают ПИФы по режиму покупки и погашения паёв

Выделяют три основных типа:

Открытые;

Интервальные;

Закрытые.

Открытый ПИФ. Самый гибкий вариант, позволяющий инвестору покупать и погашать паи в любой рабочий день по текущей расчётной стоимости. Управляющая компания вкладывает средства преимущественно в консервативные и быстро реализуемые инструменты.

Интервальный ПИФ. Допускает операции с паями только в заранее установленные интервалы (например, несколько раз в год). Это ограничивает свободу действий для инвестора, но даёт возможность УК вкладывать средства в расширенный список инструментов с потенциально более высокой доходностью, чем в открытых фондах.

Закрытый ПИФ. Не предусматривает погашения паёв до завершения срока работы фонда. Это позволяет управляющей компании формировать портфель из долгосрочных и низколиквидных активов – недвижимости, проектов прямых инвестиций. Такой подход повышает потенциальную доходность инвестора, но одновременно «замораживает» его средства на длительный срок.

Какие бывают ПИФы по составу активов

Фонды акций. Концентрируются на долевых ценных бумагах и характеризуются повышенной волатильностью и потенциально более высокой доходностью.

Фонды облигаций . Инвестируют в долговые инструменты, обычно демонстрируя более предсказуемую динамику и умеренный риск.

Фонды смешанных инвестиций. Комбинируют акции, облигации и иногда другие классы активов, распределяя риск между ними.

Индексные ПИФы. Стремятся повторять структуру и динамику выбранного рыночного индикатора, например: Индекса Мосбиржи. Это снижает роль субъективного управления и приводит к более прозрачной стратегии по сравнению с активно управляемыми фондами.

Отдельно выделяют биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), паи которых обращаются на бирже. В отличие от классических ПИФов, где операции проходят через управляющую компанию по расчётной цене, БПИФы покупаются и продаются в режиме торгов, а их цена в течение дня определяется спросом и предложением. Это повышает гибкость и оперативность торговых сделок, но добавляет рыночный риск внутридневных колебаний и требует доступа к биржевой инфраструктуре через брокера.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Как вкладываться в ПИФы и почему это может быть выгодно