Десять выгодных дебетовых карт на ноябрь 2024 года

Дебетовая карта используется прежде всего для получения зарплаты, снятия наличных и оплаты покупок. С помощью акций и специальных условий банков на дебетовке можно экономить и даже зарабатывать.

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Мы подобрали для вас 10 актуальных выгодных предложений. При подборе мы сравнивали стоимость выпуска и обслуживания, тарифы и комиссии, условия кешбэка и процентов на остаток без каких-либо дополнительных подписок. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Альфа-карта от Альфа-Банка

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Выпуск и оформление: бесплатно, в отделении банка или доставка курьером.

Обслуживание: бесплатное.

Кешбэк: в рублях, максимальная сумма кешбэка в месяц — 5 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: в банкомате своего банка — бесплатно, в банкомате стороннего банка — бесплатно до 100 тыс. рублей/мес., далее 1,99%, минимум 199 рублей, в банкоматах банков партнеров — бесплатно.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,95% от суммы, но не менее 30 рублей.

Уведомления об операциях: 99 рублей в месяц.

Процент на остаток: нет.

Black от Т-Банка

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Выпуск и оформление: бесплатно на сайте или в приложении банка. Доставляется бесплатно курьером (по личному опыту — до трёх дней).

Обслуживание: 99 рублей в месяц. Бесплатно, если хранить от 50 тыс. рублей на карте, вкладах, накопительных и брокерских счетах, оформить платную подписку, оформить карту для получения кредита и при ряде других условий.

Кешбэк: рублями, раз в месяц. За полные 100 рублей. Сумма возврата — до 3 тыс. рублей в месяц.

Уведомления об операциях: 59–99 рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах: до 500 тыс. рублей в банкоматах банка, в других банках — без комиссии не менее 3 тыс. рублей за операцию, но не больше 100 тыс. рублей за расчётный период.

Бесплатный перевод по карте в другие банки: до 20 тыс. рублей в месяц, иначе комиссия 1,5%, минимум 30 рублей.

Процент на остаток: только при наличии платной подписки.

«Карта для жизни» от ВТБ

© vtb.ru

Выпуск и оформление: бесплатно в офисе банка, для физлиц возможно онлайн, доставка карты курьером.

Обслуживание: бесплатное, даже при отсутствии денег на счёте и при минимальных оборотах.

Кешбэк: в рублях, максимальный размер в месяц — 3 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: бесплатно до 2 млн рублей в месяц и не более 350 тыс. рублей в день в банкоматах банка и банках-партнерах.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,5%, минимум 50 рублей.

Уведомления об операциях: 79 рублей в месяц.

Процент на остаток: до 100 тыс. рублей — 7% годовых, свыше этой суммы проценты не начисляются.

#МожноВСЁ от Росбанка

© rosbank.ru

Выпуск и оформление: бесплатно в офисах банка, на сайте и в приложении.

Обслуживание: 99 рублей в месяц или бесплатно при выполнении условий.

Кешбэк: в рублях, максимальная сумма — 3 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: без комиссии в банкоматах Росбанка и банков-партнёров, в кассе Росбанка и в банкоматах сторонних банков — 1%, но не менее 299 рублей.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,75%, но не менее 49 рублей.

Уведомления об операциях: первый месяц бесплатно, далее — 89 рублей в месяц.

Процент на остаток: нет.

ОТП-карта от ОТП Банка

© otpbank.ru

Выпуск, оформление: бесплатно онлайн или в офисе банка. Доставка курьером.

Обслуживание: бесплатное.

Кешбэк: в рублях, максимальный размер кешбэка — 3 тыс. рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах: бесплатно до 500 тыс. рублей в месяц, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей — 2%, минимум 250 рублей. В кассах отделений ОТП Банка комиссия не взимается.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: 2%, минимум 150 рублей.

Уведомления об операциях: первые два месяца бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

Процент на остаток: нет.

«Прибыль» от Банка Уралсиб

© uralsib.ru

Выпуск и оформление: на сайте банка, в офисе. Курьерская доставка от одного рабочего дня.

Обслуживание: бесплатное.

Кешбэк: в бонусных рублях, курс конвертации 1 балл = 1 рубль, максимальная сумма — до 3% покупок.

Снятие наличных в банкоматах: до 500 тыс. рублей бесплатно в банкоматах банка и банков-партнеров: ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Альфа-Банка и банка «Открытие». В других банках взимается комиссия 2%, но не менее 299 рублей.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,99%, минимум 99 рублей.

Уведомления об операциях: 99 рублей в месяц.

Процент на остаток: 16% годовых на сумму до 500 тыс. рублей в первый месяц после открытия карты. Далее — та же ставка при ежемесячных покупках от 20 тыс. рублей, менее этой суммы ставка составит 0,1% годовых.

Сберкарта от Сбербанка

© sberbank.com

Выпуск и оформление: онлайн, в офисе банка, с помощью специального выездного менеджера.

Обслуживание: 150 рублей, бесплатное при ежемесячных покупках от 5 тыс. рублей, поступлении на карту зарплат или социальных выплат, оформлении подписок.

Кешбэк: начисляется бонусами в рамках программы «Спасибо», за каждые 100 рублей в выбранных категориях. Максимальная сумма начисления без подписки: 2 тыс. бонусов в месяц. Обмен бонусов на рубли для всех участников: 1 бонус = 0,5 рубля, с наличием подписок может доходить до 0,8 рубля. При списании бонусов на скидку: 1 бонус = 1 рубль.

Снятие наличных в банкоматах: бесплатно в банкоматах банка, в сторонних банках — стандартная комиссия составит 1%, но не менее 100 рублей.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей.

Уведомления об операциях: 99 рублей, для студентов — льготный тариф.

Процент на остаток: нет.

«Твой кешбэк» от Промсвязьбанка

© psbank.ru

Выпуск и оформление: в офисе или онлайн, доставляется курьером.

Обслуживание: бесплатное, не зависит от покупок и оборотов по карте.

Кешбэк: в рублях, максимальная сумма — 3 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: не более 600 тыс. рублей ежемесячно в банкоматах банка и банков-партнёров, до 300 тыс. рублей ежедневно. Иначе комиссия — 2,99%.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,99%, но не менее 100 рублей.

Уведомления об операциях: первый месяц бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

Процент на остаток: нет.

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Выпуск и оформление: бесплатно в офисе или онлайн, доставка карты курьером.

Обслуживание: бесплатное, не зависит от покупок и оборотов по карте.

Кешбэк: в рублях, 3 тыс. рублей, с подпиской — до 5 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: без комиссии в банкоматах банка — до 300 тыс. рублей, в сторонних банкоматах до 100 тыс. рублей. При превышении лимита комиссия — 1%, но не менее 300 рублей.

Перевод денег в другие банки по номеру карты: комиссия 1,5%, минимум 50 рублей.

Уведомления об операциях: 99 рублей в месяц.

Процент на остаток: нет.

«Умный кешбэк» от Совкомбанка

© sovcombank.ru

Выпуск и оформление: бесплатно на сайте, в приложении и в отделениях банка, доставка курьером.

Обслуживание: бесплатно.

Кешбэк: начисляется в рублях. Максимальная сумма — до 10% покупок, при тратах в месяц от 10 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах: бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц, при превышении — комиссия 1,9%.

Перевод денег в другие банки: 1,1%, не менее 50 рублей и не более 1,5 тыс. рублей.

Уведомления об операциях: 59 рублей в месяц или бесплатно при подключении через мобильное приложение.

Процент на остаток: 15% годовых для новых клиентов при условии, что на карте от 50 тыс. до 400 тыс. рублей, 6% годовых — для действующих клиентов, с 4-го месяца — 6% и минимальном остатке 50 тыс. рублей.