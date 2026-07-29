Как оплачивать штрафы, налоги и ЖКХ: основные способы онлайн

Существует множество сервисов, которые позволяют оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), налоги и штрафы без посещения профильных организаций и банков. В этой статье рассмотрим основные способы оплаты этих счетов онлайн в 2026 году.

© «Рамблер»

Как оплачивать ЖКУ

Собственники жилья каждый месяц получают квитанции на оплату услуг ЖКХ в виде единых платёжных документов или отдельных квитанций от поставщиков услуг. В квитанции указаны данные плательщика, платёжные реквизиты поставщика, а также расчёт суммы платежа.

© Квитанция ЖКУ

Рассмотрим способы оплаты таких квитанций через Госуслуги, сайт ГИС ЖКХ и в приложении банка.

Через Госуслуги

Сейчас напрямую через портал «Госуслуги» оплатить ЖКУ нельзя. Для этого нужно скачать отдельное приложение «Госуслуги Дом». Оно работает только с многоквартирными домами. Если у вас частный дом, придётся воспользоваться другими способами.

Чтобы оплатить ЖКУ через «Госуслуги Дом», необходимо:

1. Скачать приложение в App Store, Google Play, AppGallery или RuStore.

2. Подтвердить свою учётную запись через Госуслуги.

3. Указать адрес своего жилья.

4. Подтвердить свои права на недвижимость, прикрепив выписку из ЕГРН (её можно получить на Госуслугах).

5. Нажать «Счета» в нижнем меню.

6. Выбрать счёт, который хотите оплатить.

Комиссия за оплату не взимается.

7. Проверить сумму задолженности и оплатить её с помощью банковской карты.

© Приложение «Госуслуги Дом»

Через сайт ГИС ЖКХ

Ещё один способ оплаты — через сайт государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. При оплате может взиматься банковская комиссия (размер зависит от банка).

Чтобы оплатить через ГИС ЖКХ:

Войдите в свой личный кабинет через портал «Госуслуги». Нажмите кнопку «Оплатить ЖКУ по любому лицевому счёту». Укажите расчётный счёт поставщика услуг, номер лицевого счёта плательщика, период оплаты и начисленную сумму. Нажмите «Далее», подтвердите параметры платежа и кликните «Оплатить». Введите адрес электронной почты для получения чека и выберите способ оплаты — банковской картой. Заполните данные карты и подтвердите оплату.

© dom.gosuslugi.ru

Через приложение банка

Самый простой способ — оплата через QR-код, который есть в каждой квитанции ЖКУ. При этом комиссия, как правило, не взимается.

Для оплаты по QR-коду:

Откройте приложение банка и найдите кнопку оплаты по QR.

Наведите камеру на платёжный документ.

Например, в приложении СберБанк Онлайн кнопка оплаты по QR находится на главном экране в левом верхнем углу.

© Приложение СберБанк Онлайн

Если оплата по QR-коду не работает, можно оплатить счёт по реквизитам. Для этого перейдите в раздел «Платежи», выберите «Оплата по реквизитам», введите данные поставщика услуг и сумму платежа. Реквизиты указаны в квитанции.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Помимо этих способов, вы можете оплатить ЖКХ через сайты управляющих компаний, а в Москве — через портал mos.ru.

Как оплачивать налоги

Федеральная налоговая служба (ФНС) ежегодно направляет уведомления не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты. В уведомлении указаны сумма и срок, объект налогообложения, налоговая база и реквизиты для перечисления денег единым налоговым платежом. Срок уплаты налогов за 2025 год — 1 декабря 2026 года.

Оплата через Госуслуги

Чтобы уплатить налог через Госуслуги:

Войдите в свой личный кабинет. Выберите «Платежи». Если налог не отображается во вкладке «К оплате», нажмите «Оплата по квитанции». Укажите свой уникальный платёжный идентификатор (УИН, 20–25 цифр). Его можно найти в налоговом уведомлении или квитанции об оплате. Выберите из списка начисление и оплатите его. При оплате может взиматься комиссия банка.

© gosuslugi.ru

Через личный кабинет ФНС

Самый удобный способ уплаты налогов — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Чтобы уплатить налог:

Войдите на сайт ФНС с паролем или через учётную запись на Госуслугах. Проверьте налоговые начисления — они отображаются на главной странице. Если там ничего нет, перейдите в раздел «Налоги» и выберите нужный платёж. Нажмите «Оплатить» и переведите деньги любым удобным способом.

© www.nalog.gov.ru

Совет: в личном кабинете ФНС можно настроить автоплатёж, чтобы не пропускать сроки уплаты.

Как оплачивать штрафы

Оплачивать штрафы можно на сайтах организаций, которые вам их выписали. Штрафы от ГИБДД приходят в виде постановлений об административном нарушении на почту и в личный кабинет Госуслуг. Если уведомлений нет, можно проверить свою задолженность на Госуслугах или портале правительства Москвы. Введите госномер авто, номер СТС или водительских прав. Сервисы выдадут список непогашенных штрафов и предложат выбрать способ оплаты. Однако есть и другие способы.

Через Госуслуги

Алгоритм действий тот же, что и с налогами:

Войти в свой личный кабинет. Выбрать «Платежи». Если штраф не отображается во вкладке «К оплате», нажать «Оплата по квитанции». Указать свой УИН. Его можно найти в постановлении об административном правонарушении в графе «Номер постановления ГИБДД» или в уведомлении о штрафе на Госуслугах. Выбрать из списка начисление и оплатить его. При оплате может взиматься комиссия банка.

© gosuslugi.ru

Через приложение банка

Если постановление пришло на почту в виде квитанции, можно оплатить штраф по указанным в ней реквизитам через приложение банка. Порядок действий аналогичен оплате коммунальных услуг по реквизитам.

Многие банки и сервисы позволяют оплачивать штрафы через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого нужно отсканировать QR-код из постановления и подтвердить платёж в приложении банка. Это быстрее, чем по и часто без комиссии.

Что важно запомнить

Оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы можно, не выходя из дома. Самый удобный способ для ЖКХ — оплата по QR-коду через приложение банка. Это быстро и обычно бесплатно. Если у вас квартира в многоквартирном доме, подойдёт и приложение «Госуслуги.Дом» — там тоже нет комиссии. А вот владельцам частных домов этот вариант недоступен, поэтому им стоит пользоваться сайтом ГИС ЖКХ или мобильным банком.

Налоги проще всего платить через личный кабинет на сайте ФНС — там автоматически собираются все начисления, нужно только нажать кнопку оплаты. Альтернатива — Госуслуги, но там придётся вручную вводить УИН из налогового уведомления и платить с комиссией.

Штрафы, особенно от ГИБДД, удобнее всего проверять и оплачивать через Госуслуги — они подтягиваются в личном кабинете автоматически. Если постановление пришло на бумаге, можно оплатить его по QR-коду через СБП или по реквизитам в приложении банка.

Чтобы не думать о платежах каждый месяц, настройте автооплату в приложении банка или в личном кабинете ФНС: так вы точно ничего не пропустите.

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