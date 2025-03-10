Совместный сбор денег от Сбербанка: как создать общий сбор

Когда мы хотим собрать деньги с нескольких людей на какую-то общую цель, нам нужно оповещать всех участников сбора об этом и просить их отправить деньги на карту. Сбербанк решил облегчить эту задачу и создал отдельную функцию под названием «Сборы». О том, как это работает и для чего оно нужно — в нашей статье.

© Petrov Sergey/globallookpress.com, Рамблер

Что такое Сбор денег в Сбербанк Онлайн

Сбор денег — это сервис в приложении Сбербанк Онлайн, который позволяет собирать деньги на общие цели. Сбор можно организовать для любой цели: день рождения, поездка, офисные нужды, благотворительность.

Кто может участвовать в сборе

По состоянию на март 2025 года сборы доступны только для клиентов Сбербанка, которые установили приложение Сбербанк Онлайн. Каждый участник также должен быть пользователем сервиса «Диалоги» в приложении. Чтобы стать пользователем, нужно хотя бы раз зайти в этот раздел в своем личном кабинете. В каждом сборе могут участвовать до 300 человек.

Как работает сбор денег

Сбор работает как совместный диалог в приложении Сбербанк Онлайн. Каждый участник видит цель сбора, общую сумму и кто уже сдал деньги. Организатор также может видеть сумму каждого отправителя и время перевода. Все отправленные деньги поступают на карту организатора. Каждый может сдать деньги за себя или за другого участника. Сервис позволяет отфильтровать участников на тех кто сдал, и тех, кто еще не отправил средства.

Как создать сбор

Чтобы создать сбор, нужно сделать несколько шагов:

1. Авторизуйтесь в приложении Сбербанк Онлайн.

2. На главной странице перейдите в раздел «Диалоги» → «Сборы». Нажмите «Собрать деньги».

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

3. Далее выберите цель сбора.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

4. После этого укажите сумму и тип сбора и нажмите «Создать».

Особенности выбора типа сбора:

● Выберите тип «Всего», если вам нужно собрать определенную сумму, но не важно сколько сдаст каждый участник. Такой тип сбора подойдет, например, если вы собираете на благотворительность.

● Тип «С каждого» нужно выбирать, если хотите, чтобы каждый участник сдал определенную сумму денег. Он может подойти, когда вы собираете деньги на подарок общему другу или на офисные нужды.

● Тип «Любую сумму» нужно ставить, когда вам не принципиально, сколько получится собрать, и сколько отправит каждый участник. Такой тип сбора подойдет, если вы собираете материальную помощь коллеге, который попал в беду.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

5. Готово. Сбор открыт. Теперь в него можно добавлять участников.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Как добавить участников в Сбор

Чтобы добавить людей в созданный сбор:

1. Нажмите «Добавить участников».

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

2. Выделите все контакты, которые хотите добавить или воспользуйтесь ссылкой-приглашением. Ее можно отправить в любом мессенджере или соцсети.

Человеку, которому направили приглашение, придет PUSH-уведомление на телефон или уведомление в разделе «Диалоги» в приложении. Если тот, кого вы пригласили, нет в чате сбора, значит он либо покинул его сам, либо не является пользователем раздела «Диалоги».

Как сдать деньги и закрыть сбор

Чтобы сдать деньги, достаточно в чате сбора написать сумму, которую хотите сдать, например 1000, после чего появится кнопка «Сдать 1000 ₽». Нажав на эту кнопку, вы сдадите деньги. Если вы организатор, то деньги останутся у вас на счету, но сумма, которую вы указали, отобразится в общей сумме сбора.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Когда сумма будет собрана или событие, ради которого собирали деньги, пройдет, сбор можно будет закрыть. Чтобы это сделать, перейдите в чат сбора, нажмите на верхнюю часть экрана и нажмите «Закрыть».

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

После этого сбор будет закрыт, но участники продолжат видеть собранную сумму и смогут продолжать общаться в чате сбора. Чтобы удалить его совсем, вам нужно точно так же перейти в шапку сбора и нажать «Удалить».

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Как привязать карту Сбербанка к номеру телефона