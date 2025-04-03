На карту поступил анонимный денежный перевод: что делать

Одна из самых популярных схем финансового мошенничества -– «ошибочный» перевод денег на банковскую карту. Но бывают ситуации, когда отправитель действительно перепутал реквизиты и без злого умысла перевёл средства на чужой счёт. Как правильно действовать, когда вам поступил анонимный денежный перевод, «Рамблеру» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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Случайная ошибка или мошенничество

Неожиданный денежный перевод от незнакомца — это всегда тревожный сигнал. Но самостоятельно определить, случайность это или часть преступной схемы, практически невозможно, отметил Сергей Кузьменко.

Существуют две серьёзные атаки, ради которых и совершаются такие «ошибочные» переводы, рассказал эксперт.

Схема 1. Вас могут подставить, заставив перевести деньги на счёт, связанный с преступной деятельностью. Затем мошенники начнут вас шантажировать, угрожая уголовным преследованием за финансирование запрещённых организаций.

Схема 2. Злоумышленники могут использовать перевод как возможность получить ваши личные данные. Под предлогом подтверждения платежа или возврата средств вам пришлют фишинговую ссылку или запросят конфиденциальную информацию, чтобы украсть ваши деньги и персональные данные.

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Что делать, если на карту пришёл анонимный перевод

Шаг 1. Проверьте баланс. Убедитесь, что деньги действительно поступили на ваш счёт, а не просто пришли в виде СМС-уведомления.

Фейковые переводы — распространённая схема обмана, нацеленная в основном на пожилых людей, которые не пользуются мобильным банкингом, отметил Кузьменко.

Шаг 2. Далее алгоритм действий разделяется:

Если баланс не изменился, просто игнорируйте СМС.

Если деньги действительно поступили, немедленно свяжитесь со своим банком и следуйте инструкциям оператора.

Как связаться с банком:

Напишите в чат поддержки в мобильном приложении. Позвоните в банк по телефону — номер можно посмотреть на официальном сайте. Приходите лично в офис банка.

Самая большая ошибка — беспричинно доверять неизвестному отправителю. Даже если вам позвонят, будут умолять и давить на жалость, не соглашайтесь на самостоятельный возврат средств. Объясните, что вы уже обратились в банк и действуете в соответствии с его инструкциями. Помните, что мошенники часто используют эмоциональное давление, чтобы заставить вас совершить ошибку. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Если вы клиент Сбера и подозреваете, что вас пытаются обмануть, можете сообщить об этом в Сбербанк Онлайн. В поисковой строке с GigaChat введите «мошенники» или любой похожий запрос. Среди доступных действий выберите «Сообщите о мошеннике».

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Сервис предложит два варианта:

1. Вы не назвали свои данные и просто хотите сообщить о злоумышленниках. Заполните онлайн-форму. Укажите, что произошло, кем представился злоумышленник, как с вами связались, что ещё вам известно. После этого нажмите «Отправить».

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2. Вы сообщили код из СМС или данные карты. Позвоните в банк по телефону или через интернет-звонок и следуйте инструкциям оператора.

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Что будет, если потратить полученные от анонима деньги

Тратить ошибочно полученные деньги незаконно. Суд может квалифицировать это как необоснованное присвоение чужих средств.

За это грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты виновного. Также могут назначить обязательные работы на срок до 240 часов либо до 6 месяцев исправительных работ. Максимальное наказание за необоснованное обогащение — до 2 лет ограничения или лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Право тратить пришедшие от анонима деньги появляется только спустя три года с момента получения перевода, если никто не потребовал возврата, уточнил Кузьменко.

Что делать, если вы сами перевели деньги не тому человеку

Если вы обнаружили ошибку в реквизитах при переводе, действуйте немедленно:

Сразу свяжитесь со своим банком и подробно объясните ситуацию. Зарегистрируйте заявку на отмену или возврат платежа.

Обратите внимание. Некоторые банки могут потребовать личного визита в отделение для оформления письменного заявления.

Коротко

Понять, перевели вам деньги по ошибке или с целью обмана, очень сложно. К таким ситуациям всегда следует относиться с осторожностью.

Первым делом посмотрите, изменился ли баланс вашей карты. Если нет, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Сразу сообщите о своих подозрениях в банк по телефону, в чате приложения или лично посетив ближайшее отделение.

Если на вашем счёте оказались чужие деньги, не тратьте их — это незаконно. Не нужно самостоятельно переводить средства обратно, делайте всё через банк. Для этого позвоните туда и следуйте инструкциям.

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