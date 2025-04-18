МСС-код: что это такое и для чего его знать покупателю

У каждой платёжной операции есть свой МСС-код. Чаще всего люди не придают ему значения, но он может сыграть важную роль в управлении вашим бюджетом. Рассказываем, что такое МСС-код и как он может помочь получить максимальную выгоду от покупок.

Что такое МСС-код

MCC-код (Merchant Category Code) — это числовой код, который присваивается торговым точкам и компаниям для классификации их деятельности. Он используется банками для определения категории бизнеса при обработке транзакций.

МСС-код торговым точкам присваивают банки. Если компания занимается разной деятельностью, ей могут быть присвоены несколько МСС-кодов. Например, если вы оплачиваете подписку в сервисе VK Музыка, МСС-код операции будет 5815: цифровые товары — аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку. А если вы купите игру через сервис VK Play, то МСС-код изменится на 5816: цифровые товары — игры.

У некоторых экосистем может быть единый МСС-код. Например, у экосистемы Сбера общий код 3991.

Основные цели использования MCC-кода:

Категоризация операций — помогает банкам и налоговым органам понимать, в какой сфере работает продавец (рестораны, АЗС, аптеки и т. д.). Начисление кешбэка и бонусов — по MCC-коду определяется условиями программ лояльности. Контроль расходов — банки используют МСС-коды для предоставления статистики по вашим расходам. Сбор статистики — банки собирают статистику по тратам, чтобы предлагать более выгодные условия своим клиентам.

Как МСС-код влияет на кешбэк

Банки устанавливают кешбэк для определённых категорий покупок. Для каждой категории присваивается набор МСС-кодов, по которым сервис определяет, начислять кешбэк по покупке или нет.

Посмотреть, какие МСС-коды присвоены каждой категории кешбэка, можно в условиях программы лояльности вашего банка. Они обычно публикуются на официальном сайте. Например, если Сбербанк начисляет кешбэк по категории «АЗС», то вы получите бонусы за операции с следующими МСС-кодами:

© «Рамблер»

Если вы заправите автомобиль, но оплата пройдёт с кодом, который не указан в перечне (например 7538: автосервисы), то бонусы начислят в меньшем размере как за категорию «Все покупки».

Полный список МСС-кодов к каждой категории можно посмотреть на сайте банка. Также Сбер показывает все коды непосредственно в приложении Сбербанк Онлайн.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Существуют МСС-коды, за которые банки вообще не начисляют бонусы. Их перечень устанавливается каждым банком индивидуально. Он прописан в тех же правилах программ лояльности.

Например, в таблице ниже перечислена часть категорий, по которым Сбер не начисляет бонусы.

© «Рамблер»

Как узнать МСС-код

Посмотреть МСС-код операции можно прямо в приложении банка. Для этого нужно перейти в детали операции в истории расходов.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Если вы ещё ничего не приобретали в магазине и хотите узнать его МСС-код, это можно сделать несколькими способами:

Уточнить у представителя компании или в чате технической поддержки на официальном сайте.

Оплатить услуги картой с нулевым балансом. Тогда операция не пройдёт, но детали будут видны.

Совершить покупку на небольшую сумму.

Также можно воспользоваться справочниками МСС-кодов, например mcc-codes.ru.

МСС-код и кредитные карты

Помимо кешбэка, МСС-код играет важную роль при оплате кредитными картами. Например, по кредитной карте Сбербанка на все покупки начисляется процент в размере 37,8%. Но у банка есть исключение — покупки в категории «Здоровье». По ним процент снижен до 9,8%. В данную категорию банк относит покупки в аптеках и оплату медицинских услуг, за исключением стоматологических и офтальмологических. Всего в категории перечислено 11 МСС-кодов.

© sberbank.com

В этом случае от кода будет зависеть, какой процент банк начислит на вашу покупку.

Что делать, если МСС-код не соответствует категории

Предположим, вы оплатили заправку автомобиля, но категория операции (МСС-код) в банковской выписке отображается как «Автосервисы», хотя должно быть «Заправочные станции». В такой ситуации следует обратиться в техническую поддержку банка и приложить фотографию чека, подтверждающего оплату топлива. Банк может пойти вам навстречу и начислить кешбэк за оплату неверно квалифицированных расходов. Но он не обязан это делать и может отказать, ссылаясь на недобросовестность продавца.

Коротко

MCC-код — это числовой код, который присваивается торговым точкам и компаниям для классификации их деятельности.

Банки устанавливают кешбэк для определённых категорий покупок. Для каждой категории присваивается набор МСС-кодов, по которым сервис определяет, начислять кешбэк по покупке или нет.

Существуют МСС-коды, за которые банки вообще не начисляют бонусы.

Если МСС-код не соответствует покупке, вы можете обратиться в техническую поддержку банка и приложить фото чека.

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