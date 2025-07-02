Как переводить деньги с карты Сбера: все способы

Денежные переводы прочно вошли в нашу жизнь. С их помощью мы помогаем родственникам, одалживаем друзьям, собираем на подарки. Однако в некоторых случаях за такие транзакции приходится платить комиссию. Изучили все варианты, как можно бесплатно перевести деньги с карты Сбербанка.

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Через систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, позволяющий проводить денежные операции по номеру телефона, расплачиваться за покупки, оплачивать квартплату и прочие услуги.

Условия транзакций через СБП:

на свои счета в любых банковских организациях — бесплатно до 30 миллионов рублей в месяц ;

; другим получателям — ежемесячно до 100 тысяч рублей без комиссии ;

; при выходе за перечисленные ограничения комиссионное вознаграждение составит 0,5% от размера транзакции, но не более 1500 рублей.

Чтобы воспользоваться сервисом, откройте приложение Сбербанк Онлайн, перейдите в раздел платежей и нажмите на логотип СБП, расположенный в правой верхней части экрана.

Через систему быстрых платежей можно отправлять деньги или «стягивать» их со своих счетов. Чтобы отправить средства, достаточно выбрать функцию «Перевести в другой банк», указать телефон получателя и размер перевода. Для «стягивания» следует нажать «Перевести себе на Сбер», выбрать банк списания и указать сумму.

Переводы внутри Сбербанка

Транзакции между своими счетами внутри банка и дебетовыми картами бесплатны. На такие операции не распространяются никакие лимиты.

Клиенты Сбербанка могут бесплатно отправлять другим получателям в Сбере до 50 тысяч рублей в месяц. Если превысить это значение, от суммы транзакции будут взимать 1%, максимум — 5 тысяч рублей. Исключение сделано для участников специальной военной операции — на них ограничение не распространяется.

Как бесплатно перевести деньги в Сбербанке:

Через Сбербанк Онлайн . В банковском приложении или личном кабинете на сайте откройте блок «Платежи», в разделе «Перевести» укажите номер телефона, карты или счёта.

. В банковском приложении или личном кабинете на сайте откройте блок «Платежи», в разделе «Перевести» укажите номер телефона, карты или счёта. С помощью СМС . На номер 900 отправьте СМС с текстом: «ПЕРЕВОД Х 100», где Х — номер телефона или карты получателя, а 100 — сумма перевода.

. На номер 900 отправьте СМС с текстом: «ПЕРЕВОД Х 100», где Х — номер телефона или карты получателя, а 100 — сумма перевода. С помощью автоперевода. На этот сервис распространяется повышенный лимит: можно бесплатно переводить клиентам Сбера до 1 миллиона рублей. Чтобы подключить услугу, откройте приложение банка или личный кабинет, в строку поиска введите «Автоперевод», нажмите «Подключить», выберите получателя и настройте параметры транзакций: сумму, периодичность отправлений, дату первого перевода.

Клиенты Сбербанка могут увеличить лимит бесплатных внутрибанковских переводов. Если оформить подписку СберПрайм, то ограничения по переводам составят: 100 тысяч рублей — на тарифе Старт, 500 тысяч рублей — на тарифе Стандарт, 1 миллион рублей — на тарифе Плюс.

Всем пользователям СберПремьер доступны бесплатные переводы физлицам до 1 миллиона рублей.

Переводы в другой банк

Условия по межбанковским переводам в Сбербанке более строгие. В кредитной организации действуют следующие правила:

По реквизитам счёта можно бесплатно перевести себе до 30 миллионов рублей в месяц. Если вы переводите деньги другому получателю, то комиссия составляет 1% от размера транзакции, максимум — 5 тысяч рублей .

рублей в месяц. Если вы переводите деньги от размера транзакции, максимум — . При перечислении по номеру карты всегда взимается комиссия — 2% от величины транзакции, но не менее 30 рублей .

. За отправление денег по номеру мобильного в банки-партнёры кредитная организация берет 1% комиссионного вознаграждения.

Точную стоимость операций всегда можно узнать до подтверждения платежа — она отражается в банковском приложении.

Коротко

СБП позволяет бесплатно перечислять до 30 миллионов рублей ежемесячно на свои счета и до 100 тысяч рублей другим получателям.

Транзакции внутри Сбербанка между своими счетами бесплатны. Но если вы отправляете деньги другому человеку, действуют лимиты, при превышении которых взимается комиссия.

Условия по межбанковским переводам более строгие. На свой счёт в другом банке можно перевести до 30 миллионов рублей в месяц. Если получателем является другой человек, банк взимает комиссию.

Как перевести деньги, если нет банковской карты

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