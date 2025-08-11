Насколько безопасны неименные карты

Если вам срочно понадобилась дебетовая или кредитная карта, вы можете оформить её без имени и фамилии на пластике в тот же день — процесс выдачи обычно занимает всего 10–20 минут. Однако многие задаются вопросами, безопасны ли такие карты и есть ли ограничения в их функционале. В этой статье развеиваем мифы о неименных картах.

© Manuel-F-O/iStock.com

Что представляет собой неименная карта

Неименная карта — дебетовая или кредитная банковская карта, на лицевой стороне которой не указаны имя и фамилия её владельца. На таком пластике есть только номер карты, срок её действия и логотип платёжной системы. Неименные карты еще называют моментальными. За их выпуск и обслуживание банки зачастую не взимают плату.

У неименных карт такой же функционал, как и у именных: их выпускают на одних и тех же платёжных системах, отметили в Совкомбанке. Такими картами можно оплачивать товары и услуги, переводить деньги другим людям, снимать наличные, добавлять их в системы бесконтактной оплаты.

Получить неименной «пластик» можно в отделении банка по паспорту. Часто оказание услуги занимает всего 10–20 минут, так как в офисах уже хранятся заготовки моментальных дебетовых и кредитных карт. При выдаче моментальной кредитки банк обязан проверить кредитную историю клиента и наличие самозапрета на выдачу кредитов.

Некоторые карты требуют дополнительной активации через мобильное приложение, по телефону или через банкомат, другие выдаются сразу активированными — зависит от банка.

Развеиваем мифы о неименных картах

Миф 1: Неименная карта — это полностью анонимно. Несмотря на отсутствие имени и фамилии владельца на пластиковом носителе, моментальные карты не являются анонимными, сказал «Рамблеру» доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазарь Бадалов. Банки в своей отчётности фиксируют все операции по выпущенным картам, в том числе по неименным, указывая информации о держателе.

Неименная карта привязана к номеру счёта, владельцем которого является конкретный человек. Поэтому имя и фамилию владельца можно легко установить по номеру карты и счёта. Лазарь Бадалов Доцент экономического факультета РУДН

Миф 2: У неименных карт низкая защищённость. Современные неименные карты оснащены такими же средствами защиты, как и именные карты, включая чип-технологии и CVV-коды, указали в Совкомбанке.

Поэтому специалисты призывают соблюдать общие рекомендации по использованию банковских карт:

Подключите SMS-уведомления об операциях.

Установите лимиты на операции по карте.

Никому не сообщайте данные карты (номер, срок действия, CVV-код) и не называйте код подтверждения из SMS.

Используйте карту для оплаты только на проверенных сайтах и в надёжных приложениях.

При утере оперативно блокируйте карту через мобильное приложение или контакт-центр банка.

Главное

Неименная, или мгновенная, карта отличается от именной отсутствием имени и фамилии владельца на пластиковом носителе. Такие карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными.

Неименные карты сохраняют весь функционал: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, денежных переводов, снятия наличных. Их также можно подключать к Pay-сервисам.

Выпуск неименной карты в офисе банка обычно занимает около 10–20 минут. При выдаче мгновенной кредитки банк должен проверить кредитную историю клиента, а также наличие самозапрета на кредиты.

Мгновенные карты не анонимны, они привязываются к номеру счёта конкретного клиента банка. Уровень защиты неименных карт не отличается от именных, они оснащены теми же средствами безопасности, включая чип-технологии и CVV-коды.

