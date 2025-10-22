Зачем открывать номинальный счёт в банке

Что делать, если появилась необходимость распорядиться деньгами несовершеннолетнего ребёнка или недееспособного родственника? Как управлять чужими деньгами прозрачно, чтобы не столкнуться в будущем с юридическими проблемами? Оптимальным решением станет номинальный счёт. Рассказываем, что это такое, чем он отличается от обычного и кому он может быть полезен.

© Dobrila Vignjevic/iStock.com

Что такое номинальный счёт

Обычные банковские счета нужны для хранения и использования собственных средств. Доступ к такому счёту имеет только один человек — его владелец. Ему же принадлежат все средства.

Номинальный счёт — это счёт, где деньги принадлежат одному человеку (бенефициару), но управляет ими другое лицо (номинальный держатель). Использовать средства с номинального счёта можно только в интересах его бенефициара. Номинальный держатель не имеет права тратить их в личных целях.

Номинальный держатель может:

Получать на счёт деньги, включая социальные выплаты: пенсию, алименты, пособия.

Снимать наличные деньги со счёта.

Переводить средства на другие счета.

Оплачивать товары и услуги.

Получать выписки по счёту.

Закрыть счёт.

Важно. Номинальный держатель счёта обязан отчитываться о каждой покупке, переводе или снятии наличных. Перед закрытием счёта сначала нужно уведомить об этом бенефициара.

Бенефициар может:

Требовать от номинального держателя информацию о состоянии счёта и операциях по нему.

Получать доход от средств на счёте, например проценты по вкладу.

Оспаривать действия по счёту, если считает, что деньги используются не в его интересах.

Заменить номинального держателя.

Зачем открывать номинальный счёт

Управлять финансами несовершеннолетнего ребёнка

Самая частая причина открытия номинального счёта — опека и попечительство, сказала «Рамблеру» экономист Ольга Гогаладзе. Опекун открывает счёт на имя ребёнка, чтобы на него зачислялись алименты, пенсия или пособия, пояснила она. Если ребёнок получил наследство, номинальный счёт позволяет управлять этими средствами до достижения ребёнком совершеннолетия.

Потратить эти деньги можно только на ребёнка. Например, мама-опекун получает алименты на номинальный счёт ребёнка. Купить игрушку — можно, оплатить отпуск себе — нет. Ольга Гогаладзе Экономист

Распоряжаться деньгами недееспособного родственника

Номинальный счёт позволяет опекуну недееспособного человека распоряжаться его денежными средствами для обеспечения его потребностей. Например, для оплаты проживания, коммунальных услуг, лекарств, питания и ухода.

На такой счёт могут перечисляться пенсии, пособия по инвалидности и другие социальные выплаты, предназначенные для недееспособного родственника.

Организовать целевой сбор средств

Номинальный счёт можно использовать, если вы организуете сбор средств, например на лечение для близкого человека. Прозрачность счёта повысит доверие к вам со стороны людей, жертвующих деньги.

Безопасно совершить сделку через посредника

Номинальный счёт можно использовать для повышения прозрачности и контроля в сделках по покупке товаров или оплаты услуг через посредника.

Номинальные счета часто используют маркетплейсы, агрегаторы и фриланс-платформы. Деньги «лежат» на номинальном счёте до подтверждения доставки или завершения задачи. Ольга Гогаладзе Экономист

Этот вид счёта можно использовать при покупке квартиры или дачи, добавила Гогаладзе. Вы переводите задаток агенту по недвижимости, и он держит его до завершения сделки.

Инвестировать с профессиональным управляющим

Если вы не хотите сами разбираться в инвестициях, можно заключить договор доверительного управления с профессионалом и открыть номинальный счёт. Вы будете бенефициаром, а управляющая компания или частный управляющий — номинальным держателем этого счёта.

Вы переводите деньги на номинальный счёт. Средства принадлежат вам, но управляет ими профессионал: покупает и продаёт активы на рынке. Управляющий ведёт учёт всех операций по счёту и предоставляет вам регулярные отчёты о состоянии инвестиционного портфеля и полученной прибыли.

Плюсы и минусы номинального счёта

Преимущества

Защита денег от ареста за чужие долги. Средства на номинальном счёте принадлежат бенефициару, например ребёнку или недееспособному лицу. Поэтому эти деньги не могут быть арестованы или списаны в счёт долгов номинального держателя, то есть того, кто управляет счётом, сказал «Рамблеру» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Прозрачность каждой операции. Номинальный держатель обязан вести учёт всех операций. Бенефициар может потребовать отчёт в любой момент и проверить, куда были потрачены деньги.

Личные деньги и доверенные средства не смешиваются. Это упрощает учёт средств и предотвращает путаницу. Актуально, если вы являетесь номинальным держателем, например для счёта вашего несовершеннолетнего ребёнка.

Недостатки

Ограниченный функционал. На номинальный счёт не могут быть начислены деньги с продажи квартиры или материнский капитал. Некоторые банки не выпускают к таким счетам пластиковые карты.

Открытие и обслуживание номинального счёта может быть платным. Возможны комиссии за перевод денег на другие счета.

Ежегодная отчётность. Если номинальный счёт открыт по опеке или попечительству, номинальный держатель обязан каждый год до 1 февраля подавать в органы опеки отчёт обо всех операциях и состоянии счёта подопечного.

Отсутствие юридической гибкости. Изменить владельца счёта, перевести средства в другой банк или скорректировать условия можно не всегда, особенно если речь идёт об опеке или государственных выплатах, предупредил Кабаков.

Деньги на номинальном счёте не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Исключение: если номинальный счёт открыл опекун или попечитель, а бенефициаром является подопечный.

Ольга Гогаладзе подчеркнула, что у номинальных счетов имеются важные нюансы, о которых нередко забывают владельцы. Эксперт выделила ключевые моменты:

Злоупотребления владельцем. Если деньги потратят не туда — счёт могут заморозить, а владельца привлечь к ответственности.

Тарифы. Банки могут брать плату за переводы и отчёты.

115-ФЗ. Банк может заблокировать операции, если они покажутся подозрительными.

Доступ к деньгам ограничен. Часто снять наличные можно только в отделении.

Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ

Как открыть номинальный счёт

Процесс открытия номинального счёта может отличаться в разных банках. Мы подготовили общую инструкцию.

Шаг 1. Найдите банк. Не все банки оказывают такую услугу, изучите предложение крупнейших кредитных организаций. Обращайте внимание на условия: некоторые номинальные счета можно открыть только для социальных выплат или для сделок с юридическими лицами.

Шаг 2. Подготовьте документы. Понадобятся паспорта бенефициара и номинального держателя, а также подтверждение полномочий номинального держателя. В зависимости от ситуации это могут быть:

Свидетельство о рождении ребёнка (для родителя несовершеннолетних).

Решение суда о назначении опекуном или попечителем (для опекуна или попечителя).

Доверенность.

Договор доверительного управления.

Агентский договор.

Банк может запросить дополнительные документы. Например, справки о доходах, свидетельство о регистрации по месту жительства.

Шаг 3. Подайте заявку на открытие номинального счёта. Чаще всего банки требуют личное присутствие для оформления такого счёта.

Все условия использования номинального счёта должны быть чётко прописаны в договоре, подчеркнули опрошенные «Рамблером» эксперты. Документ должен фиксировать:

Владельца счёта. Бенефициара. Лимиты и цели трат. Условия закрытия счёта.

Необходимо уточнить в договоре, что произойдёт, если бенефициар достигнет совершеннолетия или изменится его статус. В таких случаях порядок распоряжения средствами должен быть пересмотрен. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Обратите внимание. Бенефициаров у номинального счёта может быть несколько. Но каждый имеет право только на свою часть денег на счёте.

Главное

Номинальный счёт открывается, если необходимо доверить управление средствами другому человеку, но исключительно в интересах владельца счета. Например, опекун оплатил деньгами несовершеннолетнего подопечного его образование, взрослый ребёнок оплачивал с пенсии недееспособного пожилого человека его лекарства и ЖКУ или профессиональный управляющий инвестировал деньги клиента по договору.

Все операции по номинальным счетам должны быть зафиксированы, бенефициар в любой момент может запросить отчёт о тратах со счёта. Если номинального держателя счёта признают банкротом, деньги бенефициара не арестуют.

Не все банки открывают номинальный счёт. Чаще всего такие предложения есть у крупных банков — они предлагают оформить счёт для социальных выплат на содержание подопечного. Для открытия счёта обычно нужно лично посетить офис кредитной организации.

