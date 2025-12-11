Когда можно вернуть деньги за онлайн-курсы

Онлайн-курс не оправдал ожиданий, изменились планы или просто пришло осознание, что это не то, что вам нужно? Рассказываем, в каких ситуациях и сколько денег можно вернуть, как правильно это сделать и что можно предпринять, если образовательная платформа отказалась вернуть деньги.

© Freepik

Когда и сколько можно вернуть за онлайн-курсы

Покупатель онлайн-курса имеет право отказаться от него в любой момент, пока услуга не оказана полностью. Это следует из статьи 32 Закона о защите прав потребителей, пояснил «Рамблеру» адвокат Шон Бетрозов.

Причина возврата может быть любой: постоянные технические сбои платформы, временные финансовые трудности ученика, отсутствие желаемого результата и даже нехватка свободного времени.

Сумма возврата зависит от того, приступили ли вы к обучению.

Курс не начат: вы только оплатили обучение, но ещё не получили доступ к материалам или первым урокам. Вам должны вернуть полную сумм у, сказал Бетрозов.

Если материал некачественный, например устаревший, не соответствует рекламе или без обещанной поддержки, — можно требовать полный возврат средств без вычета расходов. Это разрешает статья 29 Закона о защите прав потребителей.

Но в таком случае вам придётся собрать доказательства, предупредила руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра» Алина Лактионова. А именно:

сделать скриншоты рекламных обещаний и страницы с описанием курса;

скриншоты самой программы и фактического содержания материалов;

переписки с поддержкой и куратором;

предоставить заключение специалистов, например юристов, если речь о юридическом курсе с устаревшим законодательством.

На возврат денег онлайн-школа обязана отреагировать в течение 10 дней с момента заявления. Если срок задержат, в соответствии с законом может начисляться неустойка в размере 3% от суммы к возврату за каждый день, сказал Бетрозов.

Как шансы на возврат зависят от вида договора

Вид договора определяет объём прав покупателя, подчеркнула заместитель генерального директора Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Асманская.

Какие бывают договоры:

Договор об оказании платных образовательных услуг . Даёт наиболее широкие гарантии: право на отказ, устранение недостатков, уменьшение стоимости, взыскание убытков, расторжение при нарушении сроков (пп. 18–21 Постановления № 1441).

. Даёт наиболее широкие гарантии: право на отказ, устранение недостатков, уменьшение стоимости, взыскание убытков, расторжение при нарушении сроков (пп. 18–21 Постановления № 1441). Договор возмездного оказания услуг используется для обучающих курсов. Возврат — только в пределах неоказанных услуг, без специальных защитных механизмов, предусмотренных для образования.

Возврат — только в пределах неоказанных услуг, без специальных защитных механизмов, предусмотренных для образования. Договор о предоставлении цифрового контента. Характерен для видеокурсов. Возврат практически невозможен после начала использования.

У крупных платформ модели смешанные: часть услуг образовательная, часть сервисная, поэтому условия удержаний прописываются детально, отметила Асманская.

Бетрозов рассказал «Рамблеру» про особенности оферт популярных российских платформ:

В «Нетологии» типичная оферта на оказание образовательных услуг. Она позволяет расторгнуть в любой момент, но с вычетом расходов по формуле: 30% плюс расходы за каждый открытый модуль. Это усложняет возврат после начала обучения. Но суды часто снижают вычеты из суммы возврата до 10–15%, если школа не докажет траты.

типичная оферта на оказание образовательных услуг. Она позволяет расторгнуть в любой момент, но с вычетом расходов по формуле: 30% плюс расходы за каждый открытый модуль. Это усложняет возврат после начала обучения. Но суды часто снижают вычеты из суммы возврата до 10–15%, если школа не докажет траты. В Skillbox действует публичная оферта на оказание услуг. В отдельных продуктах можно встретить формулировку «продажа готового продукта». Она означает, что после открытия доступа к курсу услуга уже выполнена и оснований для возврата нет. Тогда есть шанс вернуть деньги по причине некачественного продукта, если есть доказательства.

действует публичная оферта на оказание услуг. В отдельных продуктах можно встретить формулировку «продажа готового продукта». Она означает, что после открытия доступа к курсу услуга уже выполнена и оснований для возврата нет. Тогда есть шанс вернуть деньги по причине некачественного продукта, если есть доказательства. В Яндекс Практикуме обычно действует оферта на услуги с заявленными карьерными элементами и условиями. Они могут включать обещания по трудоустройству или возврату при определённых обстоятельствах. Если такие гарантии прямо прописаны в договоре и не выполнены, то у покупателя курса есть шансы на возврат.

Когда онлайн-школа не вернёт деньги

Вы теряете право на возврат средств за онлайн-курсы в двух случаях:

Если курс представляет собой цифровой контент, а не услугу обучения. Это такие форматы, как: видеотека, записи лекций, материалы без контактной работы с преподавателями. После начала использования цифровой контент возврату не подлежит. Если образовательная программа полностью освоена и подтверждена документально: обязательства исполнителя выполнены.

Как оформить возврат за онлайн-обучение

Общий порядок возврата:

Подайте заявление об отчислении с курса и на возврат средств за непройденные модули. Онлайн-школа произведёт перерасчёт стоимости с учётом фактически оказанных услуг. Дождитесь возврата средств.

Рассмотрим на примере:

Допустим, вы купили курс у «Нетологии» за 120 тысяч рублей, прошли два модуля и поняли, что тема вас не интересует.

Для оформления возврата зайдите в личный кабинет и подайте заявление на отчисление через форму «Поддержка» или напишите на почту refund@netology.ru. Укажите: номер заказа, дату оплаты, пройденные уроки, причину отказа от курса. Приложите чеки и скрины.

«Нетология» отвечает за 5–7 дней. Если оформить возврат до третьего занятия, вам вернут все 100%, пояснил Бетрозов. А если после, то минус 30% расходов на подготовку курса и каждый открытый модуль.

Допустим, в вашем курсе один модуль стоит 10 тысяч рублей. Вы прошли два — это 20 тысяч рублей. Прибавим 30% расходов на подготовку курса, а это ещё 36 тысяч рублей.

120 – 20 – 36 = 64 тысячи рублей. Примерно такую сумму вам вернут.

Если вы не согласны с назначенной суммой, отправьте претензию заказным письмом на юридический адрес онлайн-школы (обычно указан в оферте), сказал Шон Бетрозов.

Если школа считает возврат по внутренней формуле, это ещё не означает, что она автоматически права. Клиент всегда вправе произвести свой расчёт и при несогласии требовать возврата недоплаченной суммы. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Что делать, если продавец курса отказывается возвращать деньги

Направьте письменную претензию на юридический адрес онлайн-школы заказным письмом с уведомлением и описью вложения. В претензии кратко изложите, когда оплатили курс, что именно получили, на каком этапе отказались и какую сумму хотите вернуть. Ссылайтесь на статьи 32 и 29 Закона о защите прав потребителей. Приложите необходимые документы. В случае отказа в возврате подготовьте исковое заявление и подайте его в суд по месту жительства. В иске перечислите требования о возврате денег и попросите взыскать неустойку за невыполнение требований (это могут быть штраф и компенсация морального вреда). Госпошлина в таких делах (о защите прав потребителей) обычно не уплачивается, отметил Бетрозов. Подайте жалобу в Роспотребнадзор одновременно с иском в суд. Проверка и запросы к компании от ведомства часто помогают ускорить переговоры, объяснил Бетрозов. Попробуйте вернуть деньги через банк, с карты которого был оплачен курс, предложила Асманская. По её словам, клиент банка вправе инициировать чарджбэк при нарушениях договора или введении его в заблуждение.

Блицответы на главные вопросы о возврате

Когда можно сделать возврат? В любой момент до полного прохождения обучения.

В любой момент до полного прохождения обучения. Когда можно вернуть полную стоимость? Если вы не начали проходить курс. Но если вы открыли курс, то стоимость пройденных модулей вычтут из суммы возврата. Дополнительно школа может удержать расходы на подготовку материалов.

Если вы не начали проходить курс. Но если вы открыли курс, то стоимость пройденных модулей вычтут из суммы возврата. Дополнительно школа может удержать расходы на подготовку материалов. Какой алгоритм возврата? Отчислитесь с курса, подайте заявку на возврат средств, дождитесь перерасчёта и зачисления денег.

Отчислитесь с курса, подайте заявку на возврат средств, дождитесь перерасчёта и зачисления денег. Что делать, если вы не согласны с суммой возврата? Пишите претензию и отправляйте её заказным письмом на юридический адрес компании. Следующие шаги: жалоба в Роскомнадзор и суд.

Чарджбэк: как вернуть деньги через банк